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Испания вече е отборът с най-дълга серия без загуба

  • 20 юли 2026 | 02:37
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Националният отбор на Испания постави нов рекорд за най-дълга серия без поражение, надминавайки предишното постижение на Италия. Тимът, воден от Луис де ла Фуенте, триумфира във финала на Мондиал 2026 срещу Аржентина с 1:0 след продължения.

Испанците не познават вкуса на загубата в официален двубой от март 2023 г., когато отстъпиха на Шотландия с 0:2 в квалификациите за Евро 2024. Оттогава „Ла Фурия Роха“ записа впечатляваща серия от 38 последователни мача без поражение, в които постигна 29 победи и 9 равенства.

Тази серия е най-дългата в историята както за европейски, така и за южноамерикански национални отбори.

Предишният рекорд принадлежеше на Италия под ръководството на Роберто Манчини. Между септември 2018 г. и октомври 2021 г. „скуадра адзура“ регистрира 37 мача без загуба.

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Снимки: Gettyimages

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