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Кукурея търси татуист, за да увековечи лика на Де ла Фуенте

  • 20 юли 2026 | 14:02
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Левият бек на Испания Марк Кукурея планира да спази обещанието си и да си татуира лика на селекционера на националния отбор Луис де ла Фуенте.

Кукурея се закани да си направи такава татуировка, ако Испания триумфира със световната титла и вече търси татуист, за да изпълни обещанието си. След като “Ла Фурия” спечели финала на Световното първенство срещу Аржентина с 1:0 Кукурея публикува в социалните си мрежи след мача: „Има ли татуисти в стаята?“

Де ла Фуенте призова Кукурея да си спази обещанието за негова татуировка
Де ла Фуенте призова Кукурея да си спази обещанието за негова татуировка

Веднага след мача първият въпрос към Кукурея в миксзоната беше за татуировката. „Трябва да помисля къде ще си направя татуировката на лика на Де ла Фуенте. Все още не знам. Хората ще ме питат за това, така че не е нужно да е на видимо място, но както и да е. Предстои ни дълго пътуване, надявам се да ми дадат идеи, ще помисля и след това ще трябва да го направя“, коментира той.

„Много съм горд, много щастлив. В крайна сметка не е лесно да си тук. По време на нашите кариери, особено през тийнейджърските ни години и когато сме млади, е трудно и трябва да вземаш решения. Понякога хората ти казват, че не си достатъчно добър или че никога няма да успееш. На всички онези хора, които казват тези неща, благодаря им, че отделиха време да ми дадат съветите си, както и на всички, които са ми помогнали. Бяхме упорити, никога не се отказахме и днес имаме наградата да сме тук“, заяви световният шампион след финала на стадион „МетЛайф“ в Ръдърфорд.

„Това лято не беше лесно за нас и съм много щастлив... Беше дълго пътуване; заедно сме от дълго време и сега е време да празнуваме. Дойдохме тук с цел, прекарахме почти 50 дни в тренировъчен лагер и сега е време да празнуваме, да бъдем заедно, да си спомняме за моментите“, добави той.

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Снимки: Gettyimages

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