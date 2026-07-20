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Героят на Испания: Усещането е неописуемо!

  • 20 юли 2026 | 01:23
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Феран Торес влезе в историята като човекът, донесъл втората световна титла на Испания. Нападателят на Барселона се появи като резерва във финала срещу Аржентина и отбеляза победния гол в продълженията.

“Много труден финал. Такива мачове никога не са лесни. Направихме всичко възможно и успяхме да спечелим”, заяви Феран Торес минути след триумфа.

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“Всичко зависеше от нас. Да играем срещу Меси беше невероятно. Имахме достатъчно сили и това ни помогна”, продължи нападателят на “Ла Роха”.

“В момента чувството е неописуемо. Има и голяма доза облекчение. Вярвам, че беше предначертано да вдигнем световната купа”, добави щастливият Феран Торес.

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Снимки: Gettyimages

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