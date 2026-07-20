Тръмп: Това Световно беше 4-5 пъти по-велико от всяко друго, а финалът беше много равностоен

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде много висока оценка на приключилия Мондиал 2026, на който страната беше домакин заедно със съседките си Канада и Мексико. Той определи това Световно първенство за много по-велико от всички останали досега и похвали президента на ФИФА Джани Инфантино за организацията.
Неловки сцени с Доналд Тръмп по време на награждаването на Испания
“Досега вероятно не е имало нищо подобно по отношение на такова събитие, камо ли в сокъра или футбола, както искате го наричайте. Според мен беше невероятно. Това беше четири пъти по-велико от всяка ФИФА (Световно първенство - б.р.) досега. Всъщност може би са пет пъти, така ми казват днес. Така че сме много горди с нашата страна. Много сме горди със свършената работа от всички. Поздравяваме Джани Инфантино и целия му екип за невероятната работа, която свършиха. Това беше едно от най-великите събития за всички времена”, коментира Тръмп от военновъздушната база “Андрюс” край Вашингон.
Той също така беше попитан дали е тъжен, че Аржентина загуби финала, в който Испания доминираше през целия мач и спечели с 1:0 след продължения. “Не, не бях тъжен. Мисля, че и двата отбора играха добре. Бих казал, че Испания наистина игра по-добре. Но и двата тима играха добре, все пак стигнаха финала. Всъщност беше доста вълнуващо. Изглеждаше, че Испания доминираше, но мачът беше много равностоен”, добави американският държавен глава, който си навлече множество подигравки в социалните мрежи заради поведението си при награждаването на “Ла Фурия”, при което отказа да се отмести, докато капитанът Родри вдигаше трофея.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages