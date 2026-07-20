Тръмп: Това Световно беше 4-5 пъти по-велико от всяко друго, а финалът беше много равностоен

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде много висока оценка на приключилия Мондиал 2026, на който страната беше домакин заедно със съседките си Канада и Мексико. Той определи това Световно първенство за много по-велико от всички останали досега и похвали президента на ФИФА Джани Инфантино за организацията.

Неловки сцени с Доналд Тръмп по време на награждаването на Испания

“Досега вероятно не е имало нищо подобно по отношение на такова събитие, камо ли в сокъра или футбола, както искате го наричайте. Според мен беше невероятно. Това беше четири пъти по-велико от всяка ФИФА (Световно първенство - б.р.) досега. Всъщност може би са пет пъти, така ми казват днес. Така че сме много горди с нашата страна. Много сме горди със свършената работа от всички. Поздравяваме Джани Инфантино и целия му екип за невероятната работа, която свършиха. Това беше едно от най-великите събития за всички времена”, коментира Тръмп от военновъздушната база “Андрюс” край Вашингон.

US President Donald Trump has claimed the 2026 World Cup was "one the greatest events of any kind ever held". pic.twitter.com/yMPC6BaxYG — BBC Sport (@BBCSport) July 20, 2026

Той също така беше попитан дали е тъжен, че Аржентина загуби финала, в който Испания доминираше през целия мач и спечели с 1:0 след продължения. “Не, не бях тъжен. Мисля, че и двата отбора играха добре. Бих казал, че Испания наистина игра по-добре. Но и двата тима играха добре, все пак стигнаха финала. Всъщност беше доста вълнуващо. Изглеждаше, че Испания доминираше, но мачът беше много равностоен”, добави американският държавен глава, който си навлече множество подигравки в социалните мрежи заради поведението си при награждаването на “Ла Фурия”, при което отказа да се отмести, докато капитанът Родри вдигаше трофея.

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Снимки: Gettyimages