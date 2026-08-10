Рейнджърс се подсили с крило от ПСВ Айндховен

Шотландският гранд Рейнджърс финализира трансфера на крилото Кухаиб Дриуеш от нидерландския ПСВ Айндховен, съобщава „Скай Спортс“. Сделката за футболиста е на стойност 6.5 милиона паунда.

Дриуеш, който е роден в Нидерландия, но представлява националния отбор на Мароко до 23 години, е бил силно желан от мениджъра на тима от Глазгоу Дерек Макинес. Рейнджърс е успял да се пребори за подписа му в конкуренцията на английския Бърнли и испанския Селта Виго, които също са проявявали сериозен интерес.

През изминалия сезон Дриуеш изигра 61 мача за ПСВ, в които отбеляза 12 гола и добави 10 асистенции. Три от попаденията му бяха в мачове от Шампионската лига. В кариерата си на клубно ниво той е носил екипите още на Хееренвеен и Екселсиор.

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Снимки: Gettyimages