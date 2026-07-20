Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Отаменди за заяде с Родри след края на финала

Отаменди за заяде с Родри след края на финала

  • 20 юли 2026 | 02:31
  • 316
  • 0

Финалът на Световното първенство през 2026 г. донесе разочарование за националния отбор на Аржентина, който не успя да се противопостави на Испания и загуби с минимален резултат в продълженията. След последния съдийски сигнал на словенеца Славко Винчич обаче не всичко между главните действащи лица беше розово. Напротив, стигна се до размяна на остри реплики между Николас Отаменди и Родри, в която се намеси и Микел Оярсабал.

Испанският капитан опита да поздрави съперника си, но опитният аржентински защитник имаше какво да му каже: „Цяла седмица плачеше. Ти и (Аймерик) Лапорт, и двамата. Това не се прави, приятелю, оплаквахте се на съдиите“, упрекна го безцеремонно Отаменди, докато халфът се правеше на изненадан и питаше: „За какво, за какво?“, с недоумяващо изражение.

В този момент се приближи и нападателят на „Ла Роха“, който се опита да успокои аржентинеца, но след като беше пренебрегнат, се оттегли. Родри измърмори нещо в своя защита, призовавайки за „уважение“, но Отаменди го прекъсна: „Уважавам те, но ти не трябва да говориш така, разбираш ли?“. Полузащитникът не отстъпи и продължи да пита: „Какво съм казал?“, докато камерата, уловила цялата сцена отблизо, вече показваше гърба на новото попълнение на Ривър Плейт, който продължаваше да говори на баска.

По всяка вероятност Отаменди не е простил на испанците коментарите им преди мача, насочени към аржентинския стил на игра. „Не трябва да се поддаваме на провокации“, беше подхвърлил лидерът на съперника, но най-острите думи, както подчерта аржентинецът, дойдоха от страна на Лапорт.

„В последните мачове видяхме неща, които много ни изненадаха – действия, които се подминават. Особено при Аржентина, отбор, който оставя много „послания“. Това не бива да се допуска във футбола, особено в толкова големи турнири, защото може да те дестабилизира и ядоса. Част от работата на съдията е да контролира тези неща, за да не му изядат хляба. Ако един или двама играчи могат да го правят, мачът ще излезе извън контрол“, беше заявил Лапорт в навечерието на финала.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Испанският премиер: Аржентина е братска страна, нека победи по-добрият

Испанският премиер: Аржентина е братска страна, нека победи по-добрият

  • 19 юли 2026 | 21:39
  • 994
  • 0
Ямал започна с рекордите още преди първия съдийски сигнал

Ямал започна с рекордите още преди първия съдийски сигнал

  • 19 юли 2026 | 21:37
  • 1337
  • 0
Меси записа още един паметен рекорд

Меси записа още един паметен рекорд

  • 19 юли 2026 | 21:22
  • 4504
  • 9
Синът на Марадона: Сега Аржентина има по-силен отбор от този през 1986-а

Синът на Марадона: Сега Аржентина има по-силен отбор от този през 1986-а

  • 19 юли 2026 | 21:19
  • 1250
  • 1
Доналд Тръмп даде своята прогноза за победител във финала

Доналд Тръмп даде своята прогноза за победител във финала

  • 19 юли 2026 | 20:46
  • 8347
  • 8
Грешката на Ламенс, коствала отпадането на Белгия, ще му помогне в дългосрочен план, сигурен е съотборник

Грешката на Ламенс, коствала отпадането на Белгия, ще му помогне в дългосрочен план, сигурен е съотборник

  • 19 юли 2026 | 20:46
  • 1359
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

  • 20 юли 2026 | 01:01
  • 77334
  • 833
България не успя срещу Франция и остана извън финалите

България не успя срещу Франция и остана извън финалите

  • 20 юли 2026 | 01:39
  • 26523
  • 101
Испания очаквано обра всички индивидуални награди на Световното

Испания очаквано обра всички индивидуални награди на Световното

  • 20 юли 2026 | 01:51
  • 2596
  • 6
Черно море изпусна победата над Ботев (Враца) в последната секунда

Черно море изпусна победата над Ботев (Враца) в последната секунда

  • 19 юли 2026 | 21:25
  • 27546
  • 65
ЦСКА представи белия екип, координатите на "Армията" са на фланелките

ЦСКА представи белия екип, координатите на "Армията" са на фланелките

  • 19 юли 2026 | 20:50
  • 12199
  • 41
Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

  • 19 юли 2026 | 17:31
  • 25395
  • 23