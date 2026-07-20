Отаменди за заяде с Родри след края на финала

Финалът на Световното първенство през 2026 г. донесе разочарование за националния отбор на Аржентина, който не успя да се противопостави на Испания и загуби с минимален резултат в продълженията. След последния съдийски сигнал на словенеца Славко Винчич обаче не всичко между главните действащи лица беше розово. Напротив, стигна се до размяна на остри реплики между Николас Отаменди и Родри, в която се намеси и Микел Оярсабал.

Испанският капитан опита да поздрави съперника си, но опитният аржентински защитник имаше какво да му каже: „Цяла седмица плачеше. Ти и (Аймерик) Лапорт, и двамата. Това не се прави, приятелю, оплаквахте се на съдиите“, упрекна го безцеремонно Отаменди, докато халфът се правеше на изненадан и питаше: „За какво, за какво?“, с недоумяващо изражение.

В този момент се приближи и нападателят на „Ла Роха“, който се опита да успокои аржентинеца, но след като беше пренебрегнат, се оттегли. Родри измърмори нещо в своя защита, призовавайки за „уважение“, но Отаменди го прекъсна: „Уважавам те, но ти не трябва да говориш така, разбираш ли?“. Полузащитникът не отстъпи и продължи да пита: „Какво съм казал?“, докато камерата, уловила цялата сцена отблизо, вече показваше гърба на новото попълнение на Ривър Плейт, който продължаваше да говори на баска.

По всяка вероятност Отаменди не е простил на испанците коментарите им преди мача, насочени към аржентинския стил на игра. „Не трябва да се поддаваме на провокации“, беше подхвърлил лидерът на съперника, но най-острите думи, както подчерта аржентинецът, дойдоха от страна на Лапорт.

„В последните мачове видяхме неща, които много ни изненадаха – действия, които се подминават. Особено при Аржентина, отбор, който оставя много „послания“. Това не бива да се допуска във футбола, особено в толкова големи турнири, защото може да те дестабилизира и ядоса. Част от работата на съдията е да контролира тези неща, за да не му изядат хляба. Ако един или двама играчи могат да го правят, мачът ще излезе извън контрол“, беше заявил Лапорт в навечерието на финала.

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Снимки: Gettyimages