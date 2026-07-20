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  3. Родри се присъедини към изключително престижен клуб

Родри се присъедини към изключително престижен клуб

  • 20 юли 2026 | 11:45
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Капитанът на Испания Родри прибави световната титла към богатата си колекция от важни отличия и така се присъедини към изключително елитна компания.

Халфът, който беше избран за най-добрия играч на Мондиал 2026, се превърна едва в седмия играч в историята, който е спечелил Световното първенство, континенталното си първенство, Шампионската лига и “Златната топка”. Преди него това са постигали само германците Франц Бекенбауер и Герд Мюлер, французинът Зинедин Зидан, бразилците Ривалдо и Роналдиньо и аржентинецът Лионел Меси.

Първото отличие във въпросната колекция на Родри дойде през 2023 година, когато триумфира в ШЛ с екипа на Манчестър Сити. На следващата година той спечели Европейското първенство с Испания, а това му донесе и “Златната топка”.

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Снимки: Gettyimages

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