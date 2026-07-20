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Испания оглави и световната ранглиста на ФИФА

  • 20 юли 2026 | 06:08
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След триумфа си на Световното първенство по футбол, националният отбор на Испания се изкачи на върха в ранглистата на ФИФА. „Ла Фурия“ детронира досегашния лидер Аржентина, когото победи с 1:0 във финалния двубой на Мондиал 2026.

Въпреки че класирането все още не е обявено официално, изчисленията, базирани на всички 104 мача от турнира, показват значителни промени в челото. Испанците вече разполагат с актив от 1995,88 точки, докато аржентинците остават на втора позиция с 1970,37 точки.

Третото място в подреждането заема Франция с 1948,97 точки. Непосредствено след „петлите“ се нарежда бронзовият медалист от световното първенство – Англия, чийто актив е 1922,83 точки. Първата петица се допълва от отбора на Бразилия с 1804,92 точки.

В топ 10 на ранглистата намират място още отборите на Мароко, Португалия, Белгия, Нидерландия и Мексико.

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Снимки: Gettyimages

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