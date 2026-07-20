Новите световни шампиони кацнаха в Испания, тази вечер в Мадрид предстои огромен парад

Новите световни шампиони по футбол Испания вече кацнаха на родна земя. Тимът на Луис де ла Фуенте, заедно със световната титла, пристигна благополучно на летище „Адолфо Суарес Мадрид-Барахас“ в испанската столица с полет от Ню Йорк след триумфа си снощи срещу Аржентина във финала на Мондиал 2026.

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Членовете на отбора бяха посрещнати на пистата от автобус с надпис „Поздравления, шампиони“. Капитанът на "Ла Роха" Родри и националният селекционер не пропуснаха да покажат купата на родна земя. След това отборът към хотел в Мадрид, където ще почине за малко и ще финализира подготовката за натоварения ден, изпълнен с официални приеми и празненства.

¡¡SÍ, SÍ SÍ, LA COPA YA ESTÁ AQUÍ!! 🇪🇸🏆⚽ Ella y los campeones del mundo acaban de pisar suelo español en el aeropuerto de Madrid Barajas ¡preparados para la fiesta con todos los aficionados esta tarde! 🥳🙌👏 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/e6xam80NpD — MARCA (@marca) July 20, 2026

Вечерта в Мадрид предстои огромен шампионски парад по случай втората световна титла на страната. Очаква се стотици хиляди хора да излязат по улиците на столицата на Испания, за да придружат новите световни шампиони по маршрут, който ще завърши на площад „Сибелес“, където ще се състои централното събитие на празника. Националният отбор на Испания ще обиколи улиците на Мадрид в открит автобус, от който ще покаже трофея на феновете, които ще се съберат по пътя.

Официалните чествания ще започнат в 18:30 часа българско време, когато „Ла Роха“ ще бъде приети от кралското семейство в двореца „Сарсуела“. Там ще бъдат крал Фелипе VI и кралица Летиция, придружени от принцеса Леонор и инфанта София. След това отборът ще се отправи към двореца „Монклоа“, за да се срещне с министър-председателя на Испания Педро Санчес. Около 20:00 часа ще започне шампионският парад с открит автобус из центъра на Мадрид.

🙌🏼🇪🇸 ¡¡Sí, sí, sí!!



LA COPA YA ESTÁ AQUÍ.



La expedición de la @SEFutbol aterriza en Madrid y… ¡Estamos deseando veros!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/CuM3tFku59 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026

Шествието ще премине през някои от най-емблематичните места в столицата, преди да завърши на площад „Сибелес“, където ще се състои централното събитие на празненствата.

Предвиденият маршрут ще започне от „Монклоа“ и ще продължи по улиците „Принсеса“, „Алберто Агилера“, „Каранса“, „Сагаста“ и „Хенова“ (в посока, обратна на обичайното движение). След това ще премине през „Хорхе Хуан“, „Гоя“ и „Серано“, ще пресече площад „Независимост“ и „Пуерта де Алкала“, след което ще продължи по „Алфонсо XII“ до улица „Монталбан“.

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Освен това, от 19:00 часа на сцената, издигната до Двореца на комуникациите на площад „Сибелес“, ще има богата програма с музика, анимация и спектакли. Тя ще забавлява публиката в очакване на пристигането на играчите и треньорския щаб, което се очаква около 22:00 часа. Според информация от Испанската футболна федерация (РФЕФ) в събитието ще участват първокласни диджеи, известни артисти и ще има много изненади.

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Снимки: Gettyimages