Новите световни шампиони по футбол Испания вече кацнаха на родна земя. Тимът на Луис де ла Фуенте, заедно със световната титла, пристигна благополучно на летище „Адолфо Суарес Мадрид-Барахас“ в испанската столица с полет от Ню Йорк след триумфа си снощи срещу Аржентина във финала на Мондиал 2026.
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Членовете на отбора бяха посрещнати на пистата от автобус с надпис „Поздравления, шампиони“. Капитанът на "Ла Роха" Родри и националният селекционер не пропуснаха да покажат купата на родна земя. След това отборът към хотел в Мадрид, където ще почине за малко и ще финализира подготовката за натоварения ден, изпълнен с официални приеми и празненства.
Вечерта в Мадрид предстои огромен шампионски парад по случай втората световна титла на страната. Очаква се стотици хиляди хора да излязат по улиците на столицата на Испания, за да придружат новите световни шампиони по маршрут, който ще завърши на площад „Сибелес“, където ще се състои централното събитие на празника. Националният отбор на Испания ще обиколи улиците на Мадрид в открит автобус, от който ще покаже трофея на феновете, които ще се съберат по пътя.
Официалните чествания ще започнат в 18:30 часа българско време, когато „Ла Роха“ ще бъде приети от кралското семейство в двореца „Сарсуела“. Там ще бъдат крал Фелипе VI и кралица Летиция, придружени от принцеса Леонор и инфанта София. След това отборът ще се отправи към двореца „Монклоа“, за да се срещне с министър-председателя на Испания Педро Санчес. Около 20:00 часа ще започне шампионският парад с открит автобус из центъра на Мадрид.
Шествието ще премине през някои от най-емблематичните места в столицата, преди да завърши на площад „Сибелес“, където ще се състои централното събитие на празненствата.
Предвиденият маршрут ще започне от „Монклоа“ и ще продължи по улиците „Принсеса“, „Алберто Агилера“, „Каранса“, „Сагаста“ и „Хенова“ (в посока, обратна на обичайното движение). След това ще премине през „Хорхе Хуан“, „Гоя“ и „Серано“, ще пресече площад „Независимост“ и „Пуерта де Алкала“, след което ще продължи по „Алфонсо XII“ до улица „Монталбан“.
Хиляди жители на Испания излязоха по улиците, за да празнуват световната титла
Освен това, от 19:00 часа на сцената, издигната до Двореца на комуникациите на площад „Сибелес“, ще има богата програма с музика, анимация и спектакли. Тя ще забавлява публиката в очакване на пристигането на играчите и треньорския щаб, което се очаква около 22:00 часа. Според информация от Испанската футболна федерация (РФЕФ) в събитието ще участват първокласни диджеи, известни артисти и ще има много изненади.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages