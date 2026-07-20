Картоните и нарушенията остават един от жалоните за представянето на Аржентина

Националният отбор на Аржентина получи доста критики за деструктивния си подход по време на вчерашния финал на Световното първенство срещу Испания. "Албиселесте" не само че нямаше удар до 117-ата минута, но се "отчете" и с нова солидна порция нарушения, гарнирани с картони. Във вчерашния двубой играчите на Лионел Скалони направиха 25 фала, което е най-високият брой във финал на световно първенство след Мондиал 2022. Тогава аржентинците извършиха 26 нарушения срещу Франция в мача за титлата.

Друг интересен факт е, че последните девет картона, които бяха показани на Световното първенство, бяха за играчи на Аржентина - шест в мача срещу Испания и три в срещата срещу Англия от полуфиналите, когато "трите лъва" имаха доста претенции към главния съдия, че е спестил картони и нарушения на южноамериканския тим.

9 - The last nine cards shown at the 2026 FIFA World Cup were all awarded to Argentina players (3 vs England, 6 vs Spain).



Aggression. pic.twitter.com/GNUk9ILYcR — OptaJoe (@OptaJoe) July 20, 2026

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