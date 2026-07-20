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  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Картоните и нарушенията остават един от жалоните за представянето на Аржентина

Картоните и нарушенията остават един от жалоните за представянето на Аржентина

  • 20 юли 2026 | 12:10
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Националният отбор на Аржентина получи доста критики за деструктивния си подход по време на вчерашния финал на Световното първенство срещу Испания. "Албиселесте" не само че нямаше удар до 117-ата минута, но се "отчете" и с нова солидна порция нарушения, гарнирани с картони. Във вчерашния двубой играчите на Лионел Скалони направиха 25 фала, което е най-високият брой във финал на световно първенство след Мондиал 2022. Тогава аржентинците извършиха 26 нарушения срещу Франция в мача за титлата.

Друг интересен факт е, че последните девет картона, които бяха показани на Световното първенство, бяха за играчи на Аржентина - шест в мача срещу Испания и три в срещата срещу Англия от полуфиналите, когато "трите лъва" имаха доста претенции към главния съдия, че е спестил картони и нарушения на южноамериканския тим.

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