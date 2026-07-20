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Испания очаквано обра всички индивидуални награди на Световното

  • 20 юли 2026 | 01:51
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Испания триумфира на световния връх след исторически финал срещу Аржентина, спечелен с 1:0 след продължения, и напълно очаквано окупира индивидуалните отличия на ФИФА. Новите златни медалисти превърнаха церемонията по награждаването в истински испански триумф, обирайки абсолютно всички най-престижни статуетки за турнира.

Първо Пау Кубарси получи приза за Най-добър млад играч. Младият бранител на Барселона напълно заслужено получи това признание, след като демонстрира невероятна зрялост. Кубарси се превърна в истинска скала в испанката отбрана и пренаписа историята, ставайки един от най-младите шампиони на планетата.

"Златната ръкавица" за най-добър вратар е за Унай Симон. Стражът на Испания грабна приза, след като допусна само един гол в хода на целия шампионат. Неговите решителни намеси в елиминационната фаза и хладнокръвието му в решителния сблъсък срещу Аржентина се оказаха фундаментални за крайната победа.

Родри пък бе награден със "Златната топка" за най-добър играч в турнира. Двигателят в средата на терена за Испания дирижираше темпото във всеки един двубой, контролираше събитията и доказа за пореден път, че е най-влиятелният полузащитник в съвременния футбол.

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