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За първи път отбор ще може да защитава световната си титла у дома

  • 20 юли 2026 | 15:12
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Испания ще е първата страна, която ще има възможността да защитава световната си титла по футбол като домакин. След като вчера "Ла Фурия Роха" надделя над Аржентина и добави втора звезда над емблемата си, отборът ще има шанса да защитава трофея си пред собствена публика като един от съдомакините на Мондиал 2030. Заедно с Мароко и Португалия, Испания е един от трите основни домакина на турнира след четири години, макар че мачове ще има и в Аржентина, Уругвай и Парагвай в чест на 100-годишнината от първото световно първенство.

Все още не е ясно къде ще се състои финалът на турнира, но "Сантиаго Бернабеу" в момента е големият фаворит за домакин на мача за трофея.

До този момент никога актуален световен шампион не е имал възможността да защитава трофея си като домакин.

Само два национални отбора са защитавали световната си титла - Италия (1934 и 1938) и Бразилия (1958 и 1962). "Скуадрата" печели първия си трофей на родна земя, а след това го защитава във Франция. "Селесао" триумфира последователно в Швеция и Чили.

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