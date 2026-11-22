Ботев (Враца) 1:1 ЦСКА 1948, домакините изравниха

Ботев (Враца) и ЦСКА 1948 играят при резултат 1:1 в среща от XV кръг на efbet Лига. Елиаш Франко (34) беше точен за гостите, но бързо след това Милен Стоев (41) изравни. Мачът на стадион "Христо Ботев" е ръководен от главния съдия Кристиян Колев. Домакините се намират в серия без победа, като последната им такава датира от септември. Преди паузата за националните отбори врачанският тим загуби срещу Локомотив (Пловдив) с 1:2. Преди седмица момчетата на Тодор Симов завършиха 1:1 в контролна среща със Септември (София) в Правец. Голът за Ботев реализира Мартин Петков, засякъл центриране на Даниел Генов.

В 13-ата минута Мейер стреля покрай вратата на домакините от Враца. Три минути по-късно Марин Орлинов се намеси по блестящ начин. Той плонжира и с една ръка изби топката след удар с глава на Петър Витанов.

В 34-ата минута гостите организираха атака отляво. Огнйен Гашвич центрира майсторски, за да може Елиаш Франко да засече за 1:0.

Отборът на Ботев Враца бързо възстанови равенството. Ради Цонев на далечната греда подаде с глава към Милен Стоев, а той беше изпуснат от защитата и насочи топката към вратата за 1:1.

БОТЕВ - ЦСКА 1948 (1:1)

0:1 Елиаш Франко (33)

1:1 Милен Стоев (41)

Стартови състави:

Ботев Враца: 94. Марин Орлинов, 25. Александър Бучков, 36. Милен Стоев (К), 88. Лазар Боянов, 3. Сейни Санянг, 12. Илия Юруков, 7. Радослав Цонев, 97. Владислав Найденов, 10. Хосе Гайегос, 24. Мартин Смоленски, 90. Филип Гигов



ЦСКА 1948: 31. Алекс Божев, 33. Ектор Куеяр, 5. Бенаиса Бенамар (К), 70. Костадин Илиев, 22. Огнйен Гашевич, 34. Петър Витанов, 8. Моатаз Земземи, 71. Данило Терасенко, 30. Жул Мейер, 77. Елиас Франко, 20. Браян Собреро

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Снимки: Startphoto