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Ботев (Пд) пусна билетите за Славия на символична цена

  • 1 окт 2026 | 14:42
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Ботев (Пд) пусна билетите за Славия на символична цена

Ботев (Пловдив) пусна билетите на символична цена за мача със Славия. Илиян Филипов имаше голяма мечта - да види стадион „Христо Ботев“ пълен с фенове до краен предел.

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"Затова взехме решение - цената на билетите за мача със Славия за всички сектори ще бъде 1 евро. Билетите за мача, който е на 10 октомври от 20:00 часа, вече са в продажба в клубния магазин и онлайн на kolezha.bg. Закупените до момента пакетни билети и абонаментни карти ще важат за мача. Този мач ще бъде за Илиян Филипов. Нека всички заедно му благодарим във втория му дом - стадион „Христо Ботев"", написаха "канарчетата".

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