Засилено полицейско присъствие по улиците на Пловдив

Засилено полицейско присъствие и временна организация на движението във връзка с футболна среща между отборите на ПФК “Ботев" – Пловдив и ПФК ЦСКА – София.

Двубоят ще се състои довечера от 18:00 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив и по този повод са предприети всички необходими мерки за охрана на обществения ред и обезпечаване на пътната безопасност. В организацията са ангажирани служители от подразделенията на областната дирекция и Дирекция "Жандармерия“. Осигурено е засилено присъствие на патрулиращи екипи в зоната на спортното съоръжение и на територията на града, за да реагират незабавно при всеки сигнал за противообществени прояви и нарушения.

Съгласно заповеди на кмета на Община Пловдив е забранена продажбата на алкохол на територията на спортната зона в деня на срещата, а при необходимост, за времето от 14:00 ч. до 22:00 ч., ще бъде спирано движението на пътни превозни средства по следните отсечки:

бул. "Източен“, от кръстовището с бул. "Княгиня Мария Луиза“ до кръстовището с бул. "Санкт Петербург";

ул. "Богомил“, от кръстовището с бул. "Източен" до кръстовището с ул. "Лев Толстой“;

ул. "Варшава“, от кръстовището с ул. "Богомил“ до кръстовището с ул."Славянска“.

ул. "Лев Толстой“, от кръговото кръстовище с ул. "Димитър Ризов“ до кръстовището с бул. "Княгиня Мария Луиза“.

ул. "Димитър Ризов“ и ул. "Проф. Цветан Лазаров“ – от кръстовището с бул. "Освобождение“ до кръстовището с бул. "Санкт Петербург“.

Допълнителна организация е създадена и за съпровод на привържениците на гостуващия отбор, които ще се насочат към футболната среща от сборен пункт на стадион "Локомотив“ и ще преминат по ул. "Лев Толстой“ и ул. "Богомил“.

Напомняме на всички посетители, че на изградените контролно-пропускателни пунктове в района на спортното съоръжение ще се извършват щателни проверки. До трибуните няма да се допускат лица без документ за самоличност; под въздействието на алкохол или наркотици; с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия; малолетни без пълнолетен придружител.

Униформените ще предприемат необходимите действия и спрямо притежатели на забранени предмети и вещи - огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки, електронни устройства за пушене, безжични слушалки за мобилни телефони и др. Поведението на публиката ще бъде заснето с видеокамери и дрон, спрямо установени от записите нарушители ще бъде търсена отговорност по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия и Наказателния кодекс.

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