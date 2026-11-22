Левски сезира УЕФА заради отпуснатите билети от Марсилия

ПФК Левски информира, че е сезирал УЕФА относно процедурата по разпределение на билетите за "сините" фенове за гостуването в Марсилия.

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"Наясно сме, че отпуснатата малка квота пропуски създаде огромни затруднения за нашите привърженици, тъй като много от тях вече имат предварително резервирани полети и хотели.

Нашият клуб настоява за ясна официална позиция защо правилото, изискващо минимум 5% от капацитета на стадиона да бъде отпуснат за гостуващите фенове, не е било приложено.

Изискваме отговори и възможни решения, като същевременно призоваваме да бъдат гарантирани безопасността и сигурността на нашите привърженици във Франция", споделиха "сините" в социалните мрежи.

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