Време е за третото и последно американско състезание за сезон 2026 във Формула 1! От полпозишъна в Гран При на Лас Вегас ще стартира Макс Верстапен, който ще раздели първата редица с Джордж Ръсел, а зад тях от втория ред ще потеглят Ландо Норис и Исак Хаджар. Арвид Линдблад и победителят от квалификацията Андреа Кими Антонели ще оформят третата редица.
Лиам Лоусън, който трябваше да стартира седми, остана в бокса на своя отбора заради теч в горивната система, който е бил открит около час преди старта. От Рейсинг Булс са уверени, че са отстранили проблема, но техният пилот ще трябва да започне от края на алеята пред боксовете.
Състезанието за Гран При на Лас Вегас, 21-ви кръг за сезон 2026 във Формула 1, започва в 6:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages