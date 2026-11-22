Очаквайте на живо: Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Време е за третото и последно американско състезание за сезон 2026 във Формула 1! От полпозишъна в Гран При на Лас Вегас ще стартира Макс Верстапен, който ще раздели първата редица с Джордж Ръсел, а зад тях от втория ред ще потеглят Ландо Норис и Исак Хаджар. Арвид Линдблад и победителят от квалификацията Андреа Кими Антонели ще оформят третата редица.

Лиам Лоусън, който трябваше да стартира седми, остана в бокса на своя отбора заради теч в горивната система, който е бил открит около час преди старта. От Рейсинг Булс са уверени, че са отстранили проблема, но техният пилот ще трябва да започне от края на алеята пред боксовете.

Due to a fuel leak on Liam’s car, he will be starting the race from the pit lane. #F1 #VCARB #LasVegasGP https://t.co/omM0Z8dHHy — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) November 22, 2026

Състезанието за Гран При на Лас Вегас, 21-ви кръг за сезон 2026 във Формула 1, започва в 6:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

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Снимки: Gettyimages