Готов ли е ЦСКА този път да опази лидерството?

Отборите на Ботев (Пловдив) и ЦСКА се изправят един срещу друг в един от най-интригуващите сблъсъци от 15-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на "Колежа" стартира в 18:00 часа с първия съдийски сигнал на Геро Писков.

"Армейците" се намират на върха в класирането, докато "жълто-черните" заемат петото място. Тимът на Маркус Гиздол влиза в срещата с отлично настроение, след като преди паузата постигна категорична победа с 3:0 в дербито срещу Левски и излезе на лидерската позиция. "Канарчетата" пък допуснаха грешна стъпка, завършвайки наравно 1:1 с Дунав у дома.

"Червените" бяха в подобна ситуация и преди два кръга, когато, отново от ролята на първи в подреждането, посрещнаха Славия в първия мач след реконструкцията на "Българска армия". Тогава обаче ЦСКА не успя да зарадва привържениците си и бързо сдаде върха. Сега гостите ще направят всичко възможно да си тръгнат с трите точки от Пловдив и да останат пред вечния съперник, който пък ще премери сили с Локомотив (София).

Маркус Гиздол с най-добър старт от времето на Саша Илич

Задачата им обаче няма да е никак лесна, тъй като Ботев се готви да обърка сметките на своя противник. Футболистите на Станислав Генчев ще бъдат пределно мотивирани да стигнат до успеха и да се задържат близо до топ 4.

ПриСтрастните прогнози на Футболинките: Вуду магия за победа в сблъсъка Ботев (Пловдив) - ЦСКА

В последните дни се появи информация, че бившият основен спонсор на Левски - Мило Борисов, ще поеме управлението на пловдивския клуб. Засега няма нищо официално по темата, а развитие се очаква в близко бъдеще.

Домакините няма да могат да разчитат на наказания Самуел Калу, както и на трайно контузения Тодор Неделев.

Мило Борисов проговори за Ботев (Пловдив)

При "армейците" голямата липса е тази на Теодор Иванов, който взе участие в 12 от 14-те шампионатни срещи дотук. Бранителят се контузи по време на лагера с националния отбор и ще бъде аут за днешния сблъсък, както и за този с Трабзонспор след четири дни.

Именно синът на Валентин Илиев е най-често използваният играч от "червените" за правилото за български футболист до 23 години. В този случай от първата минута на "Колежа" се очаква да започне халфът Петко Панайотов.

ЦСКА без Теодор Иванов срещу Трабзонспор и Ботев

Извън строя остава и крилото Лео Перейра, а особено внимателни трябва да бъдат Факундо Родригес, Жан-Филип Гбамен, Бруно Жордао и Мохамед Брахими, които имат по четири жълти картона. При следващо официално предупреждение ги грози наказание от един мач.

Двата тима се срещнаха още в началото на сезона, като тогава ЦСКА спечели с 3:2. Два гола отбеляза Жоел Цварц, а един добави Йоанис Питас. За "канарчетата" точни бяха Карлос Алгара и Асен Чандъров.

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Ботев (Пловдив) - ЦСКА

Начало: 18:00 часа

Съдия: Геро Писков

Стадион: "Христо Ботев", Пловдив

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