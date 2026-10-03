Ботев (Пд) продаде над 12 000 билета за мача със Славия

Ботев (Пловдив) обяви, че седмица преди мача със Славия на "Колежа" са продадени 12 270 билета. Както е известно, от ръководството на "жълто-черния" клуб пуснаха входните талони на цена от 1 евро в памет на Илиян Филипов, който беше убит в нощта на 30 септември.

Ботев (Пд) пусна билетите за Славия на символична цена

"Седмица преди мача точно 12 270 ботевисти вече имат своето място на "Колежа". В този момент Ботев Пловдив има нужда от всяко "жълто-черно" сърце, което да тупти на стадиона. Заедно за Илиян Филипов! Той го заслужава!", написаха "канарчетата".

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