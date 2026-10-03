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Ботев (Пд) продаде над 12 000 билета за мача със Славия

  • 3 окт 2026 | 19:19
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Ботев (Пловдив) обяви, че седмица преди мача със Славия на "Колежа" са продадени 12 270 билета. Както е известно, от ръководството на "жълто-черния" клуб пуснаха входните талони на цена от 1 евро в памет на Илиян Филипов, който беше убит в нощта на 30 септември.

Ботев (Пд) пусна билетите за Славия на символична цена
Ботев (Пд) пусна билетите за Славия на символична цена

"Седмица преди мача точно 12 270 ботевисти вече имат своето място на "Колежа". В този момент Ботев Пловдив има нужда от всяко "жълто-черно" сърце, което да тупти на стадиона. Заедно за Илиян Филипов! Той го заслужава!", написаха "канарчетата".

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