Георги Чиликов: Дунав няма какво да губи срещу Лудогорец, ще се опитаме да се противопоставим

Старши треньорът на Дунав Русе Георги Чиликов заяви, че неговият отбор ще подходи без излишно напрежение към предстоящото гостуване на Лудогорец. Наставникът е наясно с класата на 14-кратните шампиони, но увери, че "драконите" ще направят всичко възможно да затруднят своя съперник.

Двата тима се изправят един срещу друг на 23 ноември, понеделник, от 18:00 часа на стадион "Хювефарма Арена" в Разград. Срещата е от 15-ия кръг на Първа лига.

Чиликов очаква сериозно изпитание за своите футболисти, като дори определи предстоящия двубой като по-труден от последното гостуване на русенци в Пловдив, завършило с равенство 1:1 срещу Ботев.

"Очакваме много сериозно изпитание. Лудогорец е отбор с много сериозна конкуренция. Ние обаче тренираме добре, имахме положителни игри и резултати. Казал съм на футболистите, че няма какво да губим. Няма от какво да се притесняват. Излизаме, за да се опитаме да се противопоставим на съперника. На първо място трябва да бъдем добре организирани в защита, защото логично очакваме Лудогорец да владее повече топката", заяви наставникът пред БТА.

Добрата новина за треньорския щаб на Дунав е, че почти всички футболисти са на разположение за срещата. В отбора няма наказани състезатели, а двама от играчите, които имаха здравословни проблеми, вече са възстановени.

Защитникът Хосе Кабаркас, получил травма при домакинската загуба с 0:1 от Левски, отново тренира пълноценно. В състава се завръща и фланговият футболист Чарлс Апия. До края на годината обаче извън сметките ще останат Денислав Минчев и Билал Ел Баккали Салах.

Русенският тим ще може да разчита и на сериозна подкрепа от трибуните. Привържениците на Дунав организират пътуване до Разград, за да бъдат близо до своите любимци в трудното гостуване.

Георги Чиликов има и лична история с предстоящия съперник, тъй като в миналото беше част от треньорския щаб на Димитър Димитров в Лудогорец. Специалистът си припомни един от успешните периоди в историята на разградчани, когато тимът участва в груповата фаза на Лига Европа срещу Хофенхайм, Спортинг Брага и Истанбул Башакшехир, а впоследствие достигна до елиминациите на турнира, където се изправи срещу Милан.

"Бил съм в Разград в един от най-хубавите периоди на клуба. Оттогава обаче много неща се промениха. Те вдигнаха доста високо летвата. Напълно нормално е през последните години, когато играта не върви по желания начин, да има и трудни моменти. Това се случва във всеки клуб. Въпреки това виждам, че продължават да надграждат, а това е добре и за българския футбол", добави Чиликов.

Въпреки сериозната разлика в класите и амбициите на двата отбора, Дунав ще пътува до Разград с намерението да се бори за положителен резултат. За русенци двубоят е поредна възможност да покажат добрата си форма и да затвърдят впечатленията от последните си представяния в първенството.

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