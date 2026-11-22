Ивайло Станчев: Всичко се получаваше

Черноморец (Балчик) разгроми гостуващия му Устрем (Дончево) със 7:0. Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноморец (Балчик) разби Устрем

Ивайло Станчев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Беше важно да покажем реакция и го направихме категорично. Беше от тези мачове, в които почти всичко ти се получава. Първите шансовете, които създадохме, успяхме да ги материализираме и по този начин интригата приключи бързо, а срещу нас беше отбор, който има своите футболни аргументи“.

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