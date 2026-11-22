Черноморец (Балчик) разгроми гостуващия му Устрем (Дончево) със 7:0. Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига.
Черноморец (Балчик) разби Устрем
Ивайло Станчев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.
„Беше важно да покажем реакция и го направихме категорично. Беше от тези мачове, в които почти всичко ти се получава. Първите шансовете, които създадохме, успяхме да ги материализираме и по този начин интригата приключи бързо, а срещу нас беше отбор, който има своите футболни аргументи“.