Живко Бояджиев: Можехме да спечелим с по-изразителен резултат

Олимпик (Варна) се наложи с 2:0 у дома над едноименния тим на Девня. Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Олимпик се справи с Девня

Живко Бояджиев от треньорския щаб на домакините коментира пред клубния сайт.

„Освен двата гола направихме и много пропуски. Можехме да спечелим с по-изразителен резултат. Но като цяло сме доволни. Всички играха много добре. След първото попадение имахме още шансове до края на първата част. През второто полувреме опитаха да ни понатиснат, но нямаха положения. Ние ги хващахме на контри, но не успявахме да отбележим. Сторихме го в добавеното време, а преди втория гол те имаха един шанс, с който можеха да изравнят. Лошото е, че треперихме до края. Можехме да си затворим двубоя по-рано. Вече можем да сме по-спокойно след тези две поредни победи. Беше много важно, че си взехме мача. Сега ни предстои визита в Силистра, след което играем с Фратрия II у дома. Можем и от тези мачове да вземем нещо, макар че в Силистра ще е много труден мач. Но на тях им е по-важно да победят. Ние нямаме какво да губим там“.

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