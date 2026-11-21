Съставите, с които Атлетико Минейро и Бока Хуниорс атакуват Копа Судамерикана

Атлетико Минейро и Бока Хуниорс спорят за трофея в Копа Судамерикана на „Метрополитано Роберто Мелендес“ в Баранкиля, Колумбия. Аржентинците имат шанс да станат първият трикратен носител на купата в историята на турнира, докато бразилците играят трети пореден континентален финал и търсят реванш за загубата от Лануc през миналата година. Освен трофея, на карта са и мястото в Рекопа Судамерикана, както и квотата за Копа Либертадорес през 2027 година. Sportal.bg предлага на своите читатели да проследят мача в реално време.

АТЛЕТИКО МИНЕЙРО - БОКА ХУНИОРС

КОПА СУДАМЕРИКАНА

ФИНАЛ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

АТЛЕТИКО МИНЕЙРО: 22. Еверсон, 2. Натанаел, 4. Руан Тресолди, 40. Витао, 6. Ренан Лоди, 15. Кевин Кастаньо, 39. Мамади Сисе, 7. Фред, 36. Кауа Пасини, 11. Бернар, 28. Томас Куейо

Старши треньор: Едуардо Домингес

БОКА ХУНИОРС:

Старши треньор: Родолфо Аруабарена

НАЧАЛО: 22 ноември (неделя) | 00:30 часа

СТАДИОН: „Метрополитано Роберто Мелендес“, Баранкиля (Колумбия)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Андрес Матонте (Уругвай)

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