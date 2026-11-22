Левски иска да си върне настроението срещу закъсалия Локомотив

Слушай на живо: Левски - Локомотив (София)

Отборите на Левски и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в мач от 15-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион “Георги Аспарухов” е с начален час 15:30 и ще бъде ръководен от Георги Давидов.

Двата тима се намират на коренно различни позиции в подреждането на шампионата към момента. Домакините са на втора позиция с 32 точки - на две от лидера ЦСКА, но и с мач по-малко, така че “сините” могат да се върнат на върха при успех в отложения мач с Лудогорец. Домакините обаче не са в добро настроение от последния мач на тима, в който загубиха с 0:3 от "червените".

Локомотив от своя страна е на дъното с едва девет точки и спешна необходимост от положителни резултати. Последно "железничарите" загубиха с 0:1 при визитата си на Септември.

Наставникът на “сините” Хулио Веласкес има известни проблеми със състава, като няма да може да иползва Мустафа Сангаре, който ще трябва да претърпи операция в коляното. Аут за мача е и Сержиньо, който обаче скоро трябва да е на линия. Акрам Бурас и Асен Митков пък може да попаднат в групата, след като имаха проблеми в последно време.

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При гостите мача пропускат Ангел Лясков и Александър Любенов. Тимът в момента няма постоянен наставник и засега отборът е воден от Александър Георгиев, след като тимът се раздели с легендата Любослав Пенев.

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Двата отбора вече играха един срещу друг в рамките на сезона, като в двубой от втория кръг Левски взе победа с 2:1 на стадион “Локомотив” в Надежда. “Сините” стигнаха до обрат с попадения на Рейналдо и Сержиньо, след като преди това Спас Делев бе открил.

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