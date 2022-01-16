Контролите на тимовете от efbet Лига

Тимовете от efbet Лига започнаха подготовката си за пролетния полусезон. Голяма част от отборите традиционно се готвят в Южна Турция. Sportal TV ще отразява случващото се в южната ни съседка с три екипа. Ботев (Пловдив) и Ботев (Враца) пък избраха да тренират съответно в Дубай и Малага, а останалите състави се подготвят на родна земя. Тук ще можете да намерите информация за контролите на елитните ни тимове. Програмата и резултатите ще се обновяват периодично.

ЛУДОГОРЕЦ

18.01 - ЛУДОГОРЕЦ - Висла Краков (Полша)

21.01 - ЛУДОГОРЕЦ - Волфсбергер (Австрия)

27.01 - ЛУДОГОРЕЦ - Висла Плоцк (Полша)

28.01 - ЛУДОГОРЕЦ - Динамо Киев (Украйна)

31.01 - ЛУДОГОРЕЦ - Динамо Тбилиси (Грузия)

ЦСКА - СОФИЯ

21.01 - ЦСКА - Стал Миелец (Полша)

25.01 - ЦСКА - Хартберг (Австрия)

28.01 - ЦСКА - Динамо (Москва)

31.01 - ЦСКА - Шахтьор (Казахстан)

31.01 - ЦСКА - Академия Пандев (Северна Македония)

ЧЕРНО МОРЕ

19.01 - ЧЕРНО МОРЕ - Добруджа

22.01 - ЧЕРНО МОРЕ - Лудогорец II

26.01 - ЧЕРНО МОРЕ - ?

29.01 - ЧЕРНО МОРЕ - Черноморец (Балчик)

02.02 - ЧЕРНО МОРЕ - ?

09.02 - ЧЕРНО МОРЕ - Созопол

09.02 - ЧЕРНО МОРЕ - Дунав

12.02 - ЧЕРНО МОРЕ - Добруджа

БОТЕВ (ПЛОВДИВ)

15.01 - БОТЕВ - Легия (Полша) 0:2

22.01 - БОТЕВ - Зенит (Русия)

05.02 - БОТЕВ - Септември (София)

12.02 - БОТЕВ - Марица

СЛАВИЯ

13.01 - СЛАВИЯ - Хебър 3:1 ВИДЕО

18.01 - СЛАВИЯ - Стал Миелец (Полша)

22.01 - СЛАВИЯ - Металист Харков (Украйна)

25.01 - СЛАВИЯ - Теплице (Чехия)

30.01 - СЛАВИЯ - Мура (Словения)

03.02 - СЛАВИЯ - Войводина (Сърбия)

04.02 - СЛАВИЯ - Медж Легниза (Полша)

ЛЕВСКИ

18.01 - ЛЕВСКИ - Гурник (Полша)

21.01 - ЛЕВСКИ - Бохемианс (Чехия)

29.01 - ЛЕВСКИ - Марибор (Словения)

01.02 - ЛЕВСКИ - ?

04.02 - ЛЕВСКИ - Динамо Киев (Украйна)

07.02 - ЛЕВСКИ - Верес (Украйна)

12.02 - ЛЕВСКИ - Пирин

БЕРОЕ

19.01 - БЕРОЕ - Созопол

25.01 - БЕРОЕ - Оренбург (Русия)

28.01 - БЕРОЕ - Днипро (Украйна)

31.01 - БЕРОЕ - Младост Лучани (Сърбия)

03.02 - БЕРОЕ - Рудар (Черна гора)

12.02 - БЕРОЕ - Янтра

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ)

18.01 – ЛОКО (ПЛОВДИВ) - Локомотив-2

22.01 – ЛОКО (ПЛОВДИВ) - Марица (Пловдив)

27.01 – ЛОКО (ПЛОВДИВ) - Етър (Велико Търново)

31.01 – ЛОКО (ПЛОВДИВ) - ?

05.02 – ЛОКО (ПЛОВДИВ) - Миньор (Перник)

08.02 – ЛОКО (ПЛОВДИВ) - Пирин (Благоевград)

11.02 – ЛОКО (ПЛОВДИВ) – Хебър (Пазарджик)

АРДА

ЦСКА 1948

20.01 - ЦСКА 1948 - Ямбол

24.01 - ЦСКА 1948 - Нефтчи Баку (Азербайджан)

27.01 - ЦСКА 1948 - Стал Миелец (Полша)

30.01 - ЦСКА 1948 - Ингулец (Украйна)

02.02 - ЦСКА 1948 - Лапи (Косово)

05.02 - ЦСКА 1948 - Миедж Легница (Полша)

12.02 - ЦСКА 1948 - ЦСКА 1948 II

БОТЕВ (ВРАЦА)

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ)

15.01 - ЛОКО (СОФИЯ) - Надежда (Доброславци) 2:0 ВИДЕО

22.01 - ЛОКО (СОФИЯ) - Балтика Калиниград - Русия

25.01 - ЛОКО (СОФИЯ) - Дука Джини - Косово

26.01 - ЛОКО (СОФИЯ) - Анталия II отбор не потвърдена

28.01 - ЛОКО (СОФИЯ) - Спартак Суботица - Сърбия

05.02 - ЛОКО (СОФИЯ) - ЦСКА 1948 II

ПИРИН

19.01 - ПИРИН - Струмска слава

22.01 - ПИРИН - Спортист (Своге)

04.02 - ПИРИН - Етър (Велико Търново)

08.02 - ПИРИН - Локомотив (Пловдив)

12.02 - ПИРИН - Левски

ЦАРСКО СЕЛО

20.01 - ЦАРСКО СЕЛО - Сливнишки герой