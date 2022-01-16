Контролите на тимовете от efbet Лига
Тимовете от efbet Лига започнаха подготовката си за пролетния полусезон. Голяма част от отборите традиционно се готвят в Южна Турция. Sportal TV ще отразява случващото се в южната ни съседка с три екипа. Ботев (Пловдив) и Ботев (Враца) пък избраха да тренират съответно в Дубай и Малага, а останалите състави се подготвят на родна земя. Тук ще можете да намерите информация за контролите на елитните ни тимове. Програмата и резултатите ще се обновяват периодично.
ЛУДОГОРЕЦ
18.01 - ЛУДОГОРЕЦ - Висла Краков (Полша)
21.01 - ЛУДОГОРЕЦ - Волфсбергер (Австрия)
27.01 - ЛУДОГОРЕЦ - Висла Плоцк (Полша)
28.01 - ЛУДОГОРЕЦ - Динамо Киев (Украйна)
31.01 - ЛУДОГОРЕЦ - Динамо Тбилиси (Грузия)
ЦСКА - СОФИЯ
21.01 - ЦСКА - Стал Миелец (Полша)
25.01 - ЦСКА - Хартберг (Австрия)
28.01 - ЦСКА - Динамо (Москва)
31.01 - ЦСКА - Шахтьор (Казахстан)
31.01 - ЦСКА - Академия Пандев (Северна Македония)
ЧЕРНО МОРЕ
19.01 - ЧЕРНО МОРЕ - Добруджа
22.01 - ЧЕРНО МОРЕ - Лудогорец II
26.01 - ЧЕРНО МОРЕ - ?
29.01 - ЧЕРНО МОРЕ - Черноморец (Балчик)
02.02 - ЧЕРНО МОРЕ - ?
09.02 - ЧЕРНО МОРЕ - Созопол
09.02 - ЧЕРНО МОРЕ - Дунав
12.02 - ЧЕРНО МОРЕ - Добруджа
БОТЕВ (ПЛОВДИВ)
15.01 - БОТЕВ - Легия (Полша) 0:2
22.01 - БОТЕВ - Зенит (Русия)
05.02 - БОТЕВ - Септември (София)
12.02 - БОТЕВ - Марица
СЛАВИЯ
13.01 - СЛАВИЯ - Хебър 3:1 ВИДЕО
18.01 - СЛАВИЯ - Стал Миелец (Полша)
22.01 - СЛАВИЯ - Металист Харков (Украйна)
25.01 - СЛАВИЯ - Теплице (Чехия)
30.01 - СЛАВИЯ - Мура (Словения)
03.02 - СЛАВИЯ - Войводина (Сърбия)
04.02 - СЛАВИЯ - Медж Легниза (Полша)
ЛЕВСКИ
18.01 - ЛЕВСКИ - Гурник (Полша)
21.01 - ЛЕВСКИ - Бохемианс (Чехия)
29.01 - ЛЕВСКИ - Марибор (Словения)
01.02 - ЛЕВСКИ - ?
04.02 - ЛЕВСКИ - Динамо Киев (Украйна)
07.02 - ЛЕВСКИ - Верес (Украйна)
12.02 - ЛЕВСКИ - Пирин
БЕРОЕ
19.01 - БЕРОЕ - Созопол
25.01 - БЕРОЕ - Оренбург (Русия)
28.01 - БЕРОЕ - Днипро (Украйна)
31.01 - БЕРОЕ - Младост Лучани (Сърбия)
03.02 - БЕРОЕ - Рудар (Черна гора)
12.02 - БЕРОЕ - Янтра
ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ)
18.01 – ЛОКО (ПЛОВДИВ) - Локомотив-2
22.01 – ЛОКО (ПЛОВДИВ) - Марица (Пловдив)
27.01 – ЛОКО (ПЛОВДИВ) - Етър (Велико Търново)
31.01 – ЛОКО (ПЛОВДИВ) - ?
05.02 – ЛОКО (ПЛОВДИВ) - Миньор (Перник)
08.02 – ЛОКО (ПЛОВДИВ) - Пирин (Благоевград)
11.02 – ЛОКО (ПЛОВДИВ) – Хебър (Пазарджик)
АРДА
ЦСКА 1948
20.01 - ЦСКА 1948 - Ямбол
24.01 - ЦСКА 1948 - Нефтчи Баку (Азербайджан)
27.01 - ЦСКА 1948 - Стал Миелец (Полша)
30.01 - ЦСКА 1948 - Ингулец (Украйна)
02.02 - ЦСКА 1948 - Лапи (Косово)
05.02 - ЦСКА 1948 - Миедж Легница (Полша)
12.02 - ЦСКА 1948 - ЦСКА 1948 II
БОТЕВ (ВРАЦА)
ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ)
15.01 - ЛОКО (СОФИЯ) - Надежда (Доброславци) 2:0 ВИДЕО
22.01 - ЛОКО (СОФИЯ) - Балтика Калиниград - Русия
25.01 - ЛОКО (СОФИЯ) - Дука Джини - Косово
26.01 - ЛОКО (СОФИЯ) - Анталия II отбор не потвърдена
28.01 - ЛОКО (СОФИЯ) - Спартак Суботица - Сърбия
05.02 - ЛОКО (СОФИЯ) - ЦСКА 1948 II
ПИРИН
19.01 - ПИРИН - Струмска слава
22.01 - ПИРИН - Спортист (Своге)
04.02 - ПИРИН - Етър (Велико Търново)
08.02 - ПИРИН - Локомотив (Пловдив)
12.02 - ПИРИН - Левски
ЦАРСКО СЕЛО
20.01 - ЦАРСКО СЕЛО - Сливнишки герой