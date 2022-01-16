Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Контролите на тимовете от efbet Лига

Контролите на тимовете от efbet Лига

  • 16 януари 2022 | 17:05
  • 1012
  • 0
Контролите на тимовете от efbet Лига

Тимовете от efbet Лига започнаха подготовката си за пролетния полусезон. Голяма част от отборите традиционно се готвят в Южна Турция. Sportal TV ще отразява случващото се в южната ни съседка с три екипа. Ботев (Пловдив) и Ботев (Враца) пък избраха да тренират съответно в Дубай и Малага, а останалите състави се подготвят на родна земя. Тук ще можете да намерите информация за контролите на елитните ни тимове. Програмата и резултатите ще се обновяват периодично. 

ЛУДОГОРЕЦ 
18.01 - ЛУДОГОРЕЦ - Висла Краков (Полша) 
21.01 - ЛУДОГОРЕЦ - Волфсбергер (Австрия) 
27.01 - ЛУДОГОРЕЦ - Висла Плоцк (Полша) 
28.01 - ЛУДОГОРЕЦ - Динамо Киев (Украйна) 
31.01 - ЛУДОГОРЕЦ - Динамо Тбилиси (Грузия)

ЦСКА - СОФИЯ 
21.01 - ЦСКА - Стал Миелец (Полша) 
25.01 - ЦСКА - Хартберг (Австрия) 
28.01 - ЦСКА - Динамо (Москва) 
31.01 - ЦСКА - Шахтьор (Казахстан) 
31.01 - ЦСКА - Академия Пандев (Северна Македония)

ЧЕРНО МОРЕ 
19.01 - ЧЕРНО МОРЕ - Добруджа 
22.01 - ЧЕРНО МОРЕ - Лудогорец II 
26.01 - ЧЕРНО МОРЕ - ? 
29.01 - ЧЕРНО МОРЕ - Черноморец (Балчик) 
02.02 - ЧЕРНО МОРЕ - ? 
09.02 - ЧЕРНО МОРЕ - Созопол 
09.02 - ЧЕРНО МОРЕ - Дунав 
12.02 - ЧЕРНО МОРЕ - Добруджа

БОТЕВ (ПЛОВДИВ) 
15.01 - БОТЕВ - Легия (Полша) 0:2 
22.01 - БОТЕВ - Зенит (Русия) 
05.02 - БОТЕВ - Септември (София) 
12.02 - БОТЕВ - Марица

СЛАВИЯ 
13.01 - СЛАВИЯ - Хебър 3:1 ВИДЕО
18.01 - СЛАВИЯ - Стал Миелец (Полша) 
22.01 - СЛАВИЯ - Металист Харков (Украйна) 
25.01 - СЛАВИЯ - Теплице (Чехия) 
30.01 - СЛАВИЯ - Мура (Словения) 
03.02 - СЛАВИЯ - Войводина (Сърбия) 
04.02 - СЛАВИЯ - Медж Легниза (Полша)

ЛЕВСКИ 
18.01 - ЛЕВСКИ - Гурник (Полша) 
21.01 - ЛЕВСКИ - Бохемианс (Чехия) 
29.01 - ЛЕВСКИ - Марибор (Словения) 
01.02 - ЛЕВСКИ - ? 
04.02 - ЛЕВСКИ - Динамо Киев (Украйна) 
07.02 - ЛЕВСКИ - Верес (Украйна) 
12.02 - ЛЕВСКИ - Пирин

БЕРОЕ 
19.01 - БЕРОЕ - Созопол 
25.01 - БЕРОЕ - Оренбург (Русия) 
28.01 - БЕРОЕ - Днипро (Украйна) 
31.01 - БЕРОЕ - Младост Лучани (Сърбия) 
03.02 - БЕРОЕ - Рудар (Черна гора) 
12.02 - БЕРОЕ - Янтра

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) 
18.01 – ЛОКО (ПЛОВДИВ) - Локомотив-2 
22.01 – ЛОКО (ПЛОВДИВ) - Марица (Пловдив) 
27.01 – ЛОКО (ПЛОВДИВ) - Етър (Велико Търново) 
31.01 – ЛОКО (ПЛОВДИВ) - ? 
05.02 – ЛОКО (ПЛОВДИВ) - Миньор (Перник) 
08.02 – ЛОКО (ПЛОВДИВ) - Пирин (Благоевград) 
11.02 – ЛОКО (ПЛОВДИВ) – Хебър (Пазарджик)

АРДА

ЦСКА 1948 
20.01 - ЦСКА 1948 - Ямбол 
24.01 - ЦСКА 1948 - Нефтчи Баку (Азербайджан) 
27.01 - ЦСКА 1948 - Стал Миелец (Полша) 
30.01 - ЦСКА 1948 - Ингулец (Украйна) 
02.02 - ЦСКА 1948 - Лапи (Косово) 
05.02 - ЦСКА 1948 - Миедж Легница (Полша) 
12.02 - ЦСКА 1948 - ЦСКА 1948 II

БОТЕВ (ВРАЦА)

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 
15.01 - ЛОКО (СОФИЯ) - Надежда (Доброславци) 2:0 ВИДЕО
22.01 - ЛОКО (СОФИЯ) - Балтика Калиниград - Русия 
25.01 - ЛОКО (СОФИЯ) - Дука Джини - Косово 
26.01 - ЛОКО (СОФИЯ) - Анталия II отбор не потвърдена 
28.01 - ЛОКО (СОФИЯ) - Спартак Суботица - Сърбия 
05.02 - ЛОКО (СОФИЯ) - ЦСКА 1948 II

ПИРИН 
19.01 - ПИРИН - Струмска слава 
22.01 - ПИРИН - Спортист (Своге) 
04.02 - ПИРИН - Етър (Велико Търново) 
08.02 - ПИРИН - Локомотив (Пловдив) 
12.02 - ПИРИН - Левски

ЦАРСКО СЕЛО 
20.01 - ЦАРСКО СЕЛО - Сливнишки герой

Още от БГ Футбол

Едно от новите попълнения на Левски се контузи

Едно от новите попълнения на Левски се контузи

  • 16 яну | 16:59
  • 1277
  • 0
Локомотив (ГО) и Вихър си поделиха по полувреме във Велико Търново

Локомотив (ГО) и Вихър си поделиха по полувреме във Велико Търново

  • 16 яну | 16:55
  • 478
  • 0
Левски с подледна тренировка в Лом

Левски с подледна тренировка в Лом

  • 16 яну | 16:19
  • 1201
  • 0
Балкан (Ботевград) привлече Костадин Велков и трима нападатели

Балкан (Ботевград) привлече Костадин Велков и трима нападатели

  • 16 яну | 16:16
  • 975
  • 0
Звездата на Ботев (Враца) потегля към Унгария

Звездата на Ботев (Враца) потегля към Унгария

  • 16 яну | 15:38
  • 1460
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ливърпул 1:0 Брентфорд, Фабиньо откри резултата (гледайте тук)

Ливърпул 1:0 Брентфорд, Фабиньо откри резултата (гледайте тук)

  • 16 яну | 16:00
  • 5621
  • 151
Още един футболист на Левски подсили Черноморец (Одеса)

Още един футболист на Левски подсили Черноморец (Одеса)

  • 16 яну | 11:17
  • 34000
  • 97
Джокович загуби битката в съда, пропуска Australian Open

Джокович загуби битката в съда, пропуска Australian Open

  • 16 яну | 09:01
  • 44848
  • 441
Джокович с първи думи след решението на съда

Джокович с първи думи след решението на съда

  • 16 яну | 09:53
  • 46007
  • 96

Видео акценти

Греъм Кери продължава да се подготвя самостоятелно в Шотландия

БГ Футбол

Греъм Кери продължава да се подготвя самостоятелно в Шотландия
Официално: Лудогорец привлече словенски национал

БГ Футбол

Официално: Лудогорец привлече словенски национал
Здрава тренировка на "сините" в Белек

БГ Футбол

Здрава тренировка на "сините" в Белек
Иван Василев: Стадион "Локомотив" може да има осветление още през април

БГ Футбол

Иван Василев: Стадион "Локомотив" може да има осветление още през април
Футболистите на Арда заложиха на фитнеса

БГ Футбол

Футболистите на Арда заложиха на фитнеса
Локомотив (София) победи Надежда (Доброславци) с 2:0 в контрола

БГ Футбол

Локомотив (София) победи Надежда (Доброславци) с 2:0 в контрола