Пирин победи Локомотив (Пловдив) в контрола

Пирин (Благоевград) победи с 2:1 Локомотив (Пловдив) в контрола, играна при силен вятър в село Рилци. Преслав Йорданов откри за "орлетата" в 16-ата минута.

В 38-ата минута Бирсент Карагарен подаде към Георги Минчев, който изравни за 1:1.

"Черно-белите" започнаха по-добре втората част. В 54-ата минута Димитър Илиев стреля опасно от фал, но Марио Кирев спаси. Четири минути по-късно Йосип Томашевич завърши неточно многоходова комбинация на своя отбор. В 83-ата минута Иван Тасев получи топката в наказателното поле и вкара за 2:1 в полза на Пирин.

Пловдивчани натиснаха в последните минути, но не успяха да изравнят.

ПИРИН 2:1 ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ)



1:0 Преслав Йорданов (16)

1:1 Георги Минчев (38)

2:1 Иван Тасев (83)

Стартови състави:

ПИРИН: Георгиев (46-Кирев), Занев (70-Юки), Бодуров (60-С.Николов), Дюлгеров (75-Тодоров), Попев (75-Иванов), Дяков (75- Старокин), Манолев (75-С.Георгиев), Станоев (70-Карачанаков), Бенгюзов (60-Такахаши), Йорданов (75-Хр.Петров), Костов (60-Тасев)

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): Рейдър, Гомис, Паскалев, Петрович, Витанов, Умарбаев, Карагарен, Томашевич, Салинас, Илиев, Минчев (Пиргов, Василев, Марсел, Бидунга, Янчев, Димитров, Попович, Иванов, Ангелов)