Локомотив (Пловдив) 0:0 Марица

Отборите на Локомотив (Пловдив) и Марица играят при 0:0 един срещу в приятелски мач под тепетата. Двубоят на стадиона в парк “Лаута” е от 14:00 часа и ще бъде предаван пряко по Sportal TV.

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) 0:0 МАРИЦА

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 71. Лукас Рейдър, 15. Видол Сейменски, 20. Милош Петрович, 8. Мирослав Пушкаров, 27. Филип Колев, 7. Петър Витанов, 23. Александър Василиев, 18. Иван Сулев, 10. Парвиз Умарбаев, 14. Димитър Илиев, 11. Ивайло Димитров

МАРИЦА: 12. Илия Николов, 66. Мартин Лалев, 19. Мартин Газиев, 11. Илиян Йопрданов, 20. Йордан Пейчинов, 13. Милен Танчев, 17. Валери Домовчийски, 8. Александър Праматаров, 15. Петър Атанасов, 10. Веселин Марчев, 87. Мариян Тонев