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Контролна среща: Локомотив (Сф) - Дукаджини (Косово) 1:1 /второ полувреме/
  1. Sportal.bg
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  3. Царско село и Беласица не се победиха

Царско село и Беласица не се победиха

  • 25 януари 2022 | 15:01
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Царско село и Беласица не се победиха

Царско село и Беласица не си вкараха гол, завършвайки 0:0 в контролна среща, която се игра на базата в Бояна. 

При "царете" все още няма нови чуждестранни футболисти, за които се говори усилено. Двата отбора изиграха равностоен мач, като през първото полувреме петричани имаха две изгодни ситуации, които вратарят Боян Загорски спаси. През втората част Хари Денков от Царско село уцели гредата след хубав далечен удар, а малко след това номер Димитър Керин изтърва хубав шанс за гол.  

Междувременно стана ясно, че останалият от миналата година вратар  Янко Георгиев е напуснал лагера и вероятно ще играе в друг отбор. Той взе участие в първата контрола на "царете", но вече не се подготвя с тима. 

В събота Царско село ще играе с Ботев в Пловдив. 

Царско село: 30. Боян Загорски, 44. Николай Николаев, 22. Дилян Георгиев, 8. Пламен Крумов -к, 17. Лъчезар Георгиев, 93. Валентино Пулиезе, 6. Хари Денков, 11. Андрей Йорданов, 89. Кристиян Николов, 7. Лукас Мартинс, 10. Венцислав Христов

(1. Иван Дерменджиев, 4. Божидар Томовски, 2. Мартин Гривнев, 3. Мартин Кавдански, 21. Димитър Тодоров, 25. Андрей Дудоленски, 9. Димитър Ненчов, 14. Димитър Керин) 

Беласица: 1. Кирил Георгиев, 15. Атанас Карачоров, 13. Атанас Димитров, 11. Атанас Чепилов, 22. Валентин Костов, 19. Иван Марчев, 18. Иван Вълчанов, 24. Любомир Христов, 14. Йордан Димитров, 10. Аспарух Смилков, 20. Мартин Таушанов
(12. Стоян Стоянов, 8. Живко Димитров, 7. Панталей Цеков, 9. Патрик Попов, 28. Христо Якимов)

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