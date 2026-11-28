Фенове на Левски се прибраха в България след грозните сцени в Марсилия

Привърженици на Левски се завърнаха в България през изминалата нощ след гостуването на Марсилия от основната фаза на Лига Европа. Както е известно, преди началото на двубоя в четвъртък част от феновете на „сините“ станаха жертва на жестоко нападение от страна на френски ултраси.

Двама от пострадалите български запалянковци продължават да бъдат в болница в Марсилия. За единия от тях е препоръчително да остане под медицинско наблюдение, докато другият може да напусне лечебното заведение по собствено желание.

Най-тежко пострадалият фен на Левски остава под лекарско наблюдение в Марсилия

В болницата се намира и трети български гражданин, който е със статут на придружител. Той също е преминал медицински преглед, след който е установено, че няма нужда от лечение.

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