Миньор (Пк) завърши годината с класика у дома

Миньор (Перник) завърши 2026 година с победа. В последния 19-ти кръг на Югозападната Трета лига „чуковете“ надделяха с 3:0 над Пирин (Разлог) у дома.

Още в шестата минута Мишел Гонсалес откри резултата след асистенция на Светослав Диков.

Шест минути по-късно силен удар на Стилян Николов мина на сантиметри покрай левия стълб.

До почивката Миньор удвои преднината си чрез Симеон Славчев, който отбеляза красив гол с удар от границата на наказателното поле.

Крайното 3:0 оформи Мишел Борел, който засече с глава центриране на Светослав Диков отдясно.

Миньор громи за пета поредна победа

До края на двубоят Диков и Славчев пропуснаха две чисти положения, с които можеха да направят победата още по-изразителна.

Така тимът приключва есенната част от кампанията с 15 успеха, 3 равенства и 1 поражение и актив от 48 точки – 7 пред втория Оборище (Панагюрище).

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