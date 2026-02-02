Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 08:00
  • 6920
  • 0
Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Днес е последният ден от трансферния прозорец в петте големи първенства на Стария континент. Клубовете имат още малко време, за да подсилият съставите си или да се освободят от футболисти, на които няма да разчитат, а Sportal.bg отново ще ви информира за най-интересните сделки на пазара.

Ето кога затваря трансферният прозорец в топ 5 първенствата:

Серия "А" - 21:00 часа
Бундеслига - 21:00 часа
Лига 1 - 21:00 часа
Премиър лийг - 21:00 часа
Ла Лига - 00:59 часа

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

08:00 Марселино Кареасо ще получава пет пъти по-малко пари в Левски, отколкото миналото лято искаше, за да преподпише с ЦСКА

Кареасо ще взима пет пъти по-малко в Левски, отколкото поиска от ЦСКА
Кареасо ще взима пет пъти по-малко в Левски, отколкото поиска от ЦСКА

07:54 Бившият футболист на Ботев (Пловдив) Точукву Нади ще продължи кариеата си във френския гранд Марсилия

Бивш ас на Ботев (Пд) ще играе в Марсилия
Бивш ас на Ботев (Пд) ще играе в Марсилия

06:46 Карим Бензема ще напусне Ал-Итихад и ще подпише до края на сезона с друг клуб от Саудитска Арабия - Ал-Хилал

06:30 Арсенал вероятно ще се опита да привлече халф, който да замени получилия тежка контузия Микел Мерино

05:47 Аякс купи халфа на Аякс Олександър Зинченко, който подписа договор до края на сезона

Официално: Зинченко подписа с Аякс
Официално: Зинченко подписа с Аякс

04:12 Зенит преговаря с Ал-Насър за нападателя Джон Дюран, който в момента е под наем във Фенербахче

03:53 "Дюшекчиите" договориха и ще две попълнения - Обед Варгас от Сиатъл Саундърс и Маркос Леонардо от Ал-Хилал

03:38 Адемола Луукман пристигна в Мадрид, за да финализира трансфера си в Атлетико

Адемола Луукман вече е футболист на Атлетико
Адемола Луукман вече е футболист на Атлетико

02:56 Челси предлага 30 млн. евро за 18-годишния защитник на Нант Тайлел Тати

02:29 Рома постигна споразумение с Байерн (Мюнхен) за привличането под наем на крилото Браян Сарагоса

01:47 Фенербахче смята да включи Юсеф Ен-Несири в сделката с Ал-Итихад за Н'Голо Канте

