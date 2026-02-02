Шок за Тер Стеген! Вратарят пред светкавично завръщане в Барселона

След само два мача за Жирона, където наскоро беше преотстъпен, вратарят Марк-Андре тер Стеген може светкавично да се завърне в Барселона. Оказа се, че германецът е получил травма, като според първоначалните прегледи тя е сериозна и е възможно да се наложи операция, заради която той би отсъствал около два месеца. В тази връзка шампионите обмислят да приберат доскорошния си капитан, за да се грижат за него.

На всичко отгоре това може да е потенциална пречка за Тер Стеген да бъде част от националния тим на Германия на идното Световното първенство.

Става дума за потенциално засягане на сухожилие, като това е станало по време на двубоя срещу Овиедо (0:1) от Ла Лига в събота. Изглежда, че Тер Стеген не е усетил това на момента, защото остана на терена през цялото време.

По-точна диагноза се очаква след нови прегледи, които вратарят ще премине.