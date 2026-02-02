Популярни
Хулио Веласкес разкрива плана на Левски в битката за Суперкупата срещу Лудогорец
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

  • 2 фев 2026 | 09:18
  • 6908
  • 4
Ливърпул договори трансфера на централния защитник на Рен Жереми Жаке, информират "Би Би Си" и "Скай спортс". Мърсисайдци ще платят за 20-годишния французин 55 милиона паунда плюс потенциално още пет милиона под формата на бонуси, зависещи от представянето на играча. Жаке днес ще премине медицински прегледи, но няма да се присъедини сега към отбора на Арне Слот въпреки многото проблеми на "червените" в защита, а ще направи това през лятото. Договорът му с английския шампион ще бъде до 2031 година с опция за удължаването с допълнителни 12 месеца.

Челси също работеше активно по привличането на Жаке и лондончани са отправили идентична оферта, но в последните 48 часа Жаке е променил първоначалното си мнение и в крайна сметка е избрал Ливърпул.

Мърсисайдци продължават да работят по подсилването на защитата. Шампионите се разминаха с Марк Геи, който в крайна сметка премина в Манчестър Сити, а бъдещето на Ибрахима Конате, чийто договор изтича през лятото, остава неясно.

Жаке, който е младежки национал на Франция, е продукт на академията на Рен. През този сезон той има вече 18 мача за първия отбор. Ливърпул пък през лятото ще има на разположение двама изключително перспективни централни защитници в лицето на Жаке и 19-годишния Джовани Леони, който продължава да се възстановява от тежката контузия в коляното, която получи в самото начало на сезона.

Снимки: Imago

