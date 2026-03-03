Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Комо
  3. Комо - Интер (съставите)

  3 март 2026 | 21:00
  • 86
  • 0
Отборите на Комо и Интер излизат в първия 1/2-финален сблъсък от турнира за Купата на Италия.

Комо започна участието си в надпреварата още от втория кръг и елиминира първия съперник още в разгара на лятото през август след победа с 3:1 у дома над Зюдтирол. Нататък момчетата на Сеск Фабергас, които определено са сензацията на сезона в Серия А, успяха да елиминират цели три елитни съперника в лицето на Сасуоло след 3:0 в ново домакинство, както и успехи като гост над Фиорентина с 3:1 и шампионът и носител на Суперкупата Наполи.

Разочарование за Наполи, Комо е на полуфинал за Купата на Италия
Интер може и да направи пълно фиаско в европейските клубни турнири тази пролет, но на родна земя "нерадзурите" продължават с успешен поход към златен дубъл. Това е едва третият мач в надпреварата за селекцията на Кристиан Киву във втория по сила турнир в Италия, тъй като момчетата от Северна Италия се включиха в надпреварата чак от фазата на 1/8-финалите. Там те не изпитаха никакъв проблем срещу тима на Венеция, който разбиха с 5:1. Визите за финалната четворка пък подпечатаха след успех с 2:1 над рефионалния съперик от Торино.

Интер удари Торо и е на полуфинал за Купата
Двубоят на стадион "Джузепе Синигалия" започва от 22:00 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите развитието му в реално време.

КОМО - ИНТЕР

КУПА НА ИТАЛИЯ, ПОЛУФИНАЛ, ПЪРВИ МАЧ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

Комо:
Старши Треньор: Сеск Фабергас

Интер:
Старши Треньор: Кристиан Киву

НАЧАЛО: 3 март 2026 г. (вторник) | 22:00 часа
СТАДИОН: "Джузепе Синигалия", Комо
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Марко ди Бело

