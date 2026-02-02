Ювентус направи размяна с Болоня и се сдоби с шведски национал

От Ювентус и Болоня официално потвърдиха размяната на десни бекове помежду им. Така “Старата госпожа” се подсили с Емил Холм, а в обратната посока замина Жоао Марио. И двамата ще бъдат преотстъпени до лятото, като само “бианконерите” ще имат опция за закупуването на шведския национал, докато “рособлу” ще върнат обратно португалеца през лятото.

Ювентус уреди един от най-добрите бекове в Серия "А"

За да задържи за постоянно Холм, който ще играе с номер 2, Ювентус ще трябва да плати 15+3 млн. евро след края на сезона. Това е четвъртият италиански отбор в неговата кариера след Специя, Аталанта (под наем) и Болоня. Той се присъедини към състава на Винченцо Италиано през лятото на 2024 година, когато бяха платени 8 млн. евро на отбора на Петко Христов. Оттогава насам изигра 48 мача с 2 гола и 6 асистенции. 25-годишният краен защитник също така има 16 срещи с 2 попадения и 2 голови паса за Швеция.

Марио дойде в Ювентус през миналото лято с трансфер от Порто за около 12,5 млн. евро, като тогава също беше част от размяна, с която Алберто Коща премина на “До Драгао”. 26-годишният играч, който има 3 двубоя за Португалия, обаче така и не се наложи в торинския гранд, записвайки едва 373 минути в 13 двубоя с 1 асистенция.

João Mário è ufficialmente rossoblù 🤗❤️💙#WeAreOne pic.twitter.com/8ish2D0ity — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) February 2, 2026