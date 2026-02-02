Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Ювентус направи размяна с Болоня и се сдоби с шведски национал

Ювентус направи размяна с Болоня и се сдоби с шведски национал

  • 2 фев 2026 | 19:40
  • 725
  • 0

От Ювентус и Болоня официално потвърдиха размяната на десни бекове помежду им. Така “Старата госпожа” се подсили с Емил Холм, а в обратната посока замина Жоао Марио. И двамата ще бъдат преотстъпени до лятото, като само “бианконерите” ще имат опция за закупуването на шведския национал, докато “рособлу” ще върнат обратно португалеца през лятото.

Ювентус уреди един от най-добрите бекове в Серия "А"
Ювентус уреди един от най-добрите бекове в Серия "А"

За да задържи за постоянно Холм, който ще играе с номер 2, Ювентус ще трябва да плати 15+3 млн. евро след края на сезона. Това е четвъртият италиански отбор в неговата кариера след Специя, Аталанта (под наем) и Болоня. Той се присъедини към състава на Винченцо Италиано през лятото на 2024 година, когато бяха платени 8 млн. евро на отбора на Петко Христов. Оттогава насам изигра 48 мача с 2 гола и 6 асистенции. 25-годишният краен защитник също така има 16 срещи с 2 попадения и 2 голови паса за Швеция.

Марио дойде в Ювентус през миналото лято с трансфер от Порто за около 12,5 млн. евро, като тогава също беше част от размяна, с която Алберто Коща премина на “До Драгао”. 26-годишният играч, който има 3 двубоя за Португалия, обаче така и не се наложи в торинския гранд, записвайки едва 373 минути в 13 двубоя с 1 асистенция.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Потвърдено: сърдитият Роналдо няма да играе днес

Потвърдено: сърдитият Роналдо няма да играе днес

  • 2 фев 2026 | 16:11
  • 1856
  • 8
Адаши от Дания с опит в Бундеслигата са фаворити за нов треньор на Вердер

Адаши от Дания с опит в Бундеслигата са фаворити за нов треньор на Вердер

  • 2 фев 2026 | 16:10
  • 1066
  • 1
Последни часове на трансферния прозорец - следете всичко най-интересно тук!

Последни часове на трансферния прозорец - следете всичко най-интересно тук!

  • 2 фев 2026 | 18:15
  • 71272
  • 13
Лацио приготви 30 милиона за италиански национал, но получи отказ от Интер

Лацио приготви 30 милиона за италиански национал, но получи отказ от Интер

  • 2 фев 2026 | 16:05
  • 872
  • 0
Манчестър Сити праща Калвин Филипс в Чемпиъншип

Манчестър Сити праща Калвин Филипс в Чемпиъншип

  • 2 фев 2026 | 15:47
  • 1440
  • 0
Крило на Астън Вила ще стане съотборник на Росен Божинов в Пиза

Крило на Астън Вила ще стане съотборник на Росен Божинов в Пиза

  • 2 фев 2026 | 15:32
  • 862
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

  • 2 фев 2026 | 15:50
  • 25963
  • 151
Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

  • 2 фев 2026 | 15:13
  • 32246
  • 74
Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

  • 2 фев 2026 | 17:57
  • 6556
  • 5
Последни часове на трансферния прозорец - следете всичко най-интересно тук!

Последни часове на трансферния прозорец - следете всичко най-интересно тук!

  • 2 фев 2026 | 18:15
  • 71272
  • 13
Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

  • 2 фев 2026 | 16:01
  • 10303
  • 23
Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

  • 2 фев 2026 | 10:53
  • 25403
  • 10