  Байерн (Мюнхен)
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Байерн ще преотстъпи перуански талант на Кьолн

Байерн ще преотстъпи перуански талант на Кьолн

  • 2 фев 2026 | 16:44
  • 122
  • 0

Байерн (Мюнхен) ще даде под наем на Кьолн младия си офанзивен халф Фелипе Чавес, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо.

18-годишният перуанец ще премине при “козлите” като преотстъпен. Кьолн ще има възможност да закупи Чавес за постоянно.

Байерн си е осигурил и възможност да закупи обратно юношата си в бъдеще, стига “козлите” да го купят.

Чавес наскоро дебютира за мъжкия отбор на Байерн и влезе за по няколко минути в два мача на баварците, а освен това през октомври миналата година записа и първи мач за националния отбор на Перу.

Снимки: Imago

