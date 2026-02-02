Байерн ще преотстъпи перуански талант на Кьолн

Байерн (Мюнхен) ще даде под наем на Кьолн младия си офанзивен халф Фелипе Чавес, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо.

18-годишният перуанец ще премине при “козлите” като преотстъпен. Кьолн ще има възможност да закупи Чавес за постоянно.

Felipe Chávez joins FC Köln on loan with an option to buy. Bayern have secured a buy-back clause. Done deal [@FabrizioRomano] pic.twitter.com/ZeH5RuEIQv — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 2, 2026

Байерн си е осигурил и възможност да закупи обратно юношата си в бъдеще, стига “козлите” да го купят.

Чавес наскоро дебютира за мъжкия отбор на Байерн и влезе за по няколко минути в два мача на баварците, а освен това през октомври миналата година записа и първи мач за националния отбор на Перу.

Снимки: Imago