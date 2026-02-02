Байерн ще преотстъпи перуански талант на Кьолн

Байерн (Мюнхен) ще даде под наем на Кьолн младия си офанзивен халф Фелипе Чавес, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо.
18-годишният перуанец ще премине при “козлите” като преотстъпен. Кьолн ще има възможност да закупи Чавес за постоянно.
Байерн си е осигурил и възможност да закупи обратно юношата си в бъдеще, стига “козлите” да го купят.
Чавес наскоро дебютира за мъжкия отбор на Байерн и влезе за по няколко минути в два мача на баварците, а освен това през октомври миналата година записа и първи мач за националния отбор на Перу.
Снимки: Imago