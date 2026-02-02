Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Кристъл Палас с рекорден трансфер

Кристъл Палас с рекорден трансфер

  • 2 фев 2026 | 21:33
  • 1918
  • 1
Кристъл Палас с рекорден трансфер

Кристъл Палас направи втори рекорден за клуба трансфер през януари. "Орлите" обявиха, че са привлекли Йорген Странд Ларсен от Уулвърхамптън за обща сума от 48 милиона лири. 22-годишният нападател подписа договор за 4 години и половина и ще носи номер 22 в новия си клуб. По-рано този месец те взеха Бренън Джонсън от Тотнъм.

Сделката за Ларсен се осъществи, въпреки че трансферът на Жан-Филип Матета в Милан се провали и той остава собственост на клуба. Трансферът на французина не се осъществи, след като медицинските прегледи показаха, че той има физически проблем.

Междувременно Кристъл Палас се опитва да финализира още един трансфер. Оферта на "орлите" за крилото на Евертън Дуайт Макнийл на стойност 20 милиона лири бе приета от "карамелите".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кристиано Роналдо не успя да попречи на трансфера на Бензема

Кристиано Роналдо не успя да попречи на трансфера на Бензема

  • 2 фев 2026 | 22:35
  • 2105
  • 1
Краковия и Минчев се доближават до лидерите

Краковия и Минчев се доближават до лидерите

  • 2 фев 2026 | 22:04
  • 358
  • 0
Наполи приключи пазара с крило от Спортинг

Наполи приключи пазара с крило от Спортинг

  • 2 фев 2026 | 21:35
  • 1713
  • 0
Селтик привлече австрийски национал

Селтик привлече австрийски национал

  • 2 фев 2026 | 21:27
  • 588
  • 1
Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

  • 2 фев 2026 | 22:35
  • 91793
  • 18
Ювентус прати защитник под наем във Фиорентина

Ювентус прати защитник под наем във Фиорентина

  • 2 фев 2026 | 20:37
  • 1337
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

  • 2 фев 2026 | 22:35
  • 91793
  • 18
Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

  • 2 фев 2026 | 15:50
  • 35615
  • 206
Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

  • 2 фев 2026 | 20:37
  • 9168
  • 100
Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

  • 2 фев 2026 | 15:13
  • 37842
  • 106
Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

  • 2 фев 2026 | 17:57
  • 11255
  • 9
Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

  • 2 фев 2026 | 16:01
  • 14568
  • 30