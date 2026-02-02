Кристъл Палас с рекорден трансфер

Кристъл Палас направи втори рекорден за клуба трансфер през януари. "Орлите" обявиха, че са привлекли Йорген Странд Ларсен от Уулвърхамптън за обща сума от 48 милиона лири. 22-годишният нападател подписа договор за 4 години и половина и ще носи номер 22 в новия си клуб. По-рано този месец те взеха Бренън Джонсън от Тотнъм.

Сделката за Ларсен се осъществи, въпреки че трансферът на Жан-Филип Матета в Милан се провали и той остава собственост на клуба. Трансферът на французина не се осъществи, след като медицинските прегледи показаха, че той има физически проблем.

We are delighted to announce the signing of Jørgen Strand Larsen from Wolverhampton Wanderers in a club-record deal ❤️💙 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 2, 2026

Междувременно Кристъл Палас се опитва да финализира още един трансфер. Оферта на "орлите" за крилото на Евертън Дуайт Макнийл на стойност 20 милиона лири бе приета от "карамелите".

