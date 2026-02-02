РБ Лайпциг се подсили с крило на Брайтън

РБ Лайпциг официално обяви привличането на крилото на Брайтън Браян Груда. 21-годишният офанзивен играч ще играе под наем за “червените бикове” до края на сезона,

Груда ще бъде преотстъпен до края на кампанията без опция за постоянното му закупуване. Младежкият национал на Германия е смятан за един от големите таланти на местния футбол, но след трансфера си в Брайтън през 2024 г. не успя да се наложи при “чайките”.

Herzlich willkommen in Leipzig, Brajan! 🤝



RB Leipzig leiht den 21-jährigen Brajan #Gruda bis zum Saisonende von Brighton & Hove Albion aus.



Brajan wird die Nummer 10 tragen. 1️⃣0️⃣



🔗 https://t.co/q7c0w4wQ1D pic.twitter.com/X7QLuxdb5x — RB Leipzig (@RBLeipzig) February 2, 2026

Той изигра общо 45 мача за английския клуб, в които вкара 4 гола и даде 8 асистенции. Преди това Груда бе част от Майнц 05.

Той ще носи номер 10 в новия си отбор РБ Лайпциг.