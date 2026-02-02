Популярни
РБ Лайпциг се подсили с крило на Брайтън

  2 фев 2026 | 11:46
РБ Лайпциг се подсили с крило на Брайтън

РБ Лайпциг официално обяви привличането на крилото на Брайтън Браян Груда. 21-годишният офанзивен играч ще играе под наем за “червените бикове” до края на сезона,

Груда ще бъде преотстъпен до края на кампанията без опция за постоянното му закупуване. Младежкият национал на Германия е смятан за един от големите таланти на местния футбол, но след трансфера си в Брайтън през 2024 г. не успя да се наложи при “чайките”.

Той изигра общо 45 мача за английския клуб, в които вкара 4 гола и даде 8 асистенции. Преди това Груда бе част от Майнц 05.

Той ще носи номер 10 в новия си отбор РБ Лайпциг.

