  1. Sportal.bg
  2. Монако
  3. Футболист на Монако заменя Бензема в Ал-Итихад

Футболист на Монако заменя Бензема в Ал-Итихад

  • 2 фев 2026 | 14:24
  • 822
  • 0
19-годишният Джордж Иленикена от Монако се очертава да бъде наследник на Карим Бензема в Ал-Итихад. Според “Радио Монте Карло” двата клуба са постигнали споразумение за трансфера на стойност от 33 млн. евро. Сега остава самият нападател да се договори с шампионите на Саудитска Арабия.

Както е известно, Бензема е пред напускане, защото не е доволен от предложения му нов контракт. В тази връзка Ал-Итихад се задейства на пазара. Ако ще има сделка, тя трябва да бъде финализирана до края на деня, защото и прозорецът в Саудитска Арабия затваря тази вечер.

Иленикена е роден в Нигерия, но от живее във Франция от 3-годишен, заради което има и местен паспорт. За Монако той има 10 гола и 2 асистенции в 51 срещи.

