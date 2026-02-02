Милан се подсили с куп млади таланти за край на трансферния прозорец

В Милан може и да се отказаха от привличането на голмайстора на Кристъл Палас Жан-Филип Матета, но за сметка на това подписаха с цели трима млади таланти в края на зимния трансферен прозорец, като се очаква сделка и за още един.

“Росонерите” обявиха сделката си с Верона за 19-годишния Алфаджо Сисе за 8 млн. евро плюс още 1,5 млн. под формата на бонуси. Любопитното е, че атакуващият халф, който е един от най-обещаващите италиански таланти, беше договорен за ПСВ Айндховен. В последния момент обаче Милан се намеси и надцака нидерландския шампион, като освен това реши да остави до лятото младия талант под наем във втородивизионния Катандзаро, където той има 6 гола и 1 асистенция в 21 мача.

Welcome, Alphadjo Cissè 🔴⚫



Ready for a new journey in Rossonero 🗺️ — AC Milan (@acmilan) February 2, 2026

По-рано през деня Милан потвърди и привличането на друг млад атакуващ халф - Яхия Идриси-Реграги от Челси. 18-годишният мароканец пристига като свободен агент и ще се включи към клубния дубъл.

✅🔴⚫️ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Yahya Idrissi Regragui joins AC Milan from Chelsea. 🇲🇦 pic.twitter.com/HJhVL1HbQ0 — Milan Matters (@MilanMatters) February 2, 2026

През уикенда съставът на Милан Футуро беше подсилен и от 18-годишния бранител Ел Хаджи Малик Сисе. Юношеският национал на Сенегал беше взет за 2 млн. евро от местната академия Би Спорт.

The first pic of Malick #Cissè (born in 2008) after the signing with #ACMilan. 4-years contract. He will play for #Milan Futuro. Deal completed the intermediary Ameth Lo (Star Assist). #transfers pic.twitter.com/KqVJtn6cyb — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 31, 2026

Очаква се в следващите часове дубълът на Милан да бъде напуснат от крилото Диего Сиа, който ще премине в испанския Мирандес. За сметка на това “росонерите” ще потвърдят и подписването с десния бек Магнус Далпиас, който пристига от втория отбор на Байерн (Мюнхен). 18-годишният австриец пристига под наем с опция за закупуване, както и с клауза за възможно завръщане при баварците.

📽️ Magnus Dalpiaz is at Casa Milan to sign his contract!pic.twitter.com/DR0Sbj3hOL — Milan Posts (@MilanPosts) February 2, 2026