  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Милан се подсили с куп млади таланти за край на трансферния прозорец

Милан се подсили с куп млади таланти за край на трансферния прозорец

  • 2 фев 2026 | 17:38
  • 1751
  • 2

В Милан може и да се отказаха от привличането на голмайстора на Кристъл Палас Жан-Филип Матета, но за сметка на това подписаха с цели трима млади таланти в края на зимния трансферен прозорец, като се очаква сделка и за още един.

Милан отмъкна италиански талант изпод носа на ПСВ
Милан отмъкна италиански талант изпод носа на ПСВ

“Росонерите” обявиха сделката си с Верона за 19-годишния Алфаджо Сисе за 8 млн. евро плюс още 1,5 млн. под формата на бонуси. Любопитното е, че атакуващият халф, който е един от най-обещаващите италиански таланти, беше договорен за ПСВ Айндховен. В последния момент обаче Милан се намеси и надцака нидерландския шампион, като освен това реши да остави до лятото младия талант под наем във втородивизионния Катандзаро, където той има 6 гола и 1 асистенция в 21 мача.

По-рано през деня Милан потвърди и привличането на друг млад атакуващ халф - Яхия Идриси-Реграги от Челси. 18-годишният мароканец пристига като свободен агент и ще се включи към клубния дубъл.

През уикенда съставът на Милан Футуро беше подсилен и от 18-годишния бранител Ел Хаджи Малик Сисе. Юношеският национал на Сенегал беше взет за 2 млн. евро от местната академия Би Спорт.

Очаква се в следващите часове дубълът на Милан да бъде напуснат от крилото Диего Сиа, който ще премине в испанския Мирандес. За сметка на това “росонерите” ще потвърдят и подписването с десния бек Магнус Далпиас, който пристига от втория отбор на Байерн (Мюнхен). 18-годишният австриец пристига под наем с опция за закупуване, както и с клауза за възможно завръщане при баварците.

