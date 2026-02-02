Популярни
Бивш ас на Ботев (Пд) ще играе в Марсилия

  • 2 фев 2026 | 07:45
  • 2446
  • 0
Френският гранд Марсилия е постигнал споразумение с белгийския Зюлте Варегем за привличането на нигерийския национал Точукву Нади. Бившият футболист на Ботев (Пловдив), който беше част от състава на "суперорлите", завършил на трето място в последното издание на Купата на африканските нации, се очаква да пристигне във Франция днес, за да финализира трснсфера си.

Името на Нади беше сериозно свързвано с преминаване в Уест Хам, но белгийският журналист Саша Таволиери разкри, че всички условия по сделката с ОМ вече са договорени. Предстои 22-годишният футболист да премине медицински прегледи, преди официално да подпише с тима от "Велодром".

Нади, който преди три години участва на Световното първенство за младежи до 20 години, се присъедини към Зюлте Варегем преди два сезона от Ботев (Пловдив).

За престоя си в Белгия халфът записа общо 58 мача, в които отбеляза един гол и направи една асистенция.

