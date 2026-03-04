Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Ливърпул се отказа от Олисе и насочи поглед към нападател на РБ Лайпциг

Ливърпул се отказа от Олисе и насочи поглед към нападател на РБ Лайпциг

  • 4 март 2026 | 05:27
  • 149
  • 0
Ливърпул се отказа от Олисе и насочи поглед към нападател на РБ Лайпциг

Английският гранд Ливърпул проявява сериозен интерес към крилото на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе, но изглежда трансферът е малко вероятен.

Според журналиста от Sky Sport Флориан Плетенберг, 24-годишният французин е бил „мечтаната цел“ за мърсисайдци преди летния трансферен прозорец. От клуба дори са отправили запитвания за играча, но към момента смятат сделката за напълно нереалистична.

Причината е, че Байерн няма никакво намерение да се разделя с Олисе. Баварците планират да удължат договора му, който е до лятото на 2029 г., като му предложат и по-добри финансови условия.

Поради тази причина Ливърпул е пренасочил вниманието си към друг футболист от Бундеслигата – нападателя на РБ Лайпциг Ян Диоманде.

През миналия сезон Олисе записа 10 гола и 16 асистенции в 23 мача в германското първенство. От своя страна, Диоманде отбеляза 9 гола и направи 5 асистенции в 23 двубоя в Бундеслигата.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Петко Христов изгледа отстрани равенство на Специя

Петко Христов изгледа отстрани равенство на Специя

  • 4 март 2026 | 03:51
  • 232
  • 0
Зенит е на полуфинал за Купата на Русия

Зенит е на полуфинал за Купата на Русия

  • 4 март 2026 | 03:24
  • 264
  • 0
Ливърпул постави антирекорд в Премиър лийг

Ливърпул постави антирекорд в Премиър лийг

  • 4 март 2026 | 05:52
  • 842
  • 0
Оперираха защитник на Милан

Оперираха защитник на Милан

  • 4 март 2026 | 03:05
  • 616
  • 0
Фабрегас: Надиграхме най-доминиращия отбор в Италия

Фабрегас: Надиграхме най-доминиращия отбор в Италия

  • 4 март 2026 | 02:54
  • 371
  • 0
Киву: В няколко ситуации имахме късмет

Киву: В няколко ситуации имахме късмет

  • 4 март 2026 | 02:40
  • 279
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

  • 4 март 2026 | 00:03
  • 27766
  • 151
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 16228
  • 29
Постна продукция остави всичко да се реши между Комо и Интер на реванша в Милано

Постна продукция остави всичко да се реши между Комо и Интер на реванша в Милано

  • 3 март 2026 | 23:55
  • 8170
  • 1
Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

  • 3 март 2026 | 20:11
  • 17670
  • 16
Бразилска самба на "Колежа"

Бразилска самба на "Колежа"

  • 3 март 2026 | 20:24
  • 32807
  • 24
Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

  • 3 март 2026 | 17:54
  • 28111
  • 66