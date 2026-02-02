Популярни
  Реал Мадрид
  2. Реал Мадрид
Нюкасъл има интерес към Браим Диас

  • 2 фев 2026 | 12:52
  • 587
  • 0
Нападателят на Реал Мадрид Браим Диас може да напусне „Бернабеу“ преди края на трансферния прозорец, след като интересът към мароканския национал се повиши след силното му представяне на турнира за Купата на африканските нации.

Един от клубовете, които следят изявите на 26-годишния футболист, е Нюкасъл Юнайтед, съобщава изданието CaughtOffside и добавя, че английският тим иска да го върне във Висшата лига преди края на зимния прозорец. Диас игра за Манчестър Сити между 2016-а и 2019 година.

Нюкасъл вече е провел разговори с представители на Браим Диас, които проучват възможността за евентуално напускане на Реал Мадрид.

Астън Вила и Тотнъм също се интересуват от нападателя, който е оценяван на около 60 милиона евро.

Ръководството на мадридчани обаче трудно би се разделило с Диас на този етап, но има голяма вероятност продажбата му да бъде обмислена през лятото.

