Атлетико Мадрид и Аталанта обявиха трансфера на Луукман

Атлетико Мадрид и Аталанта завършиха сделката, според която Адемола Луукман преминава от италианския в испанския клуб. Още в неделя вечер нападателят пристигна в Мадрид, а в понеделник издържа медицинските тестове. След тях 28-годишният нигериец парафира личния си контракт, който е до лятото на 2030 г.

Според Фабрицио Романо “рохибланкос” ще платят 35 млн. евро, а още 5 млн. са залегнали като клаузи.

Луукман се присъедини към Аталанта през лятото на 2022 година. За периода си в клуба той изигра 137 мача във всички турнири, в които отбеляза 55 гола и направи 27 асистенции.

През 2024 г. нигериецът спечели Лига Европа с тима от Бергамо и беше избран за най-добър африкански футболист, а освен това се нареди на 14-то място в класацията за „Златната топка“.