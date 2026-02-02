Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Атлетико Мадрид и Аталанта обявиха трансфера на Луукман

Атлетико Мадрид и Аталанта обявиха трансфера на Луукман

  • 2 фев 2026 | 19:55
  • 1128
  • 0
Атлетико Мадрид и Аталанта обявиха трансфера на Луукман

Атлетико Мадрид и Аталанта завършиха сделката, според която Адемола Луукман преминава от италианския в испанския клуб. Още в неделя вечер нападателят пристигна в Мадрид, а в понеделник издържа медицинските тестове. След тях 28-годишният нигериец парафира личния си контракт, който е до лятото на 2030 г.

Според Фабрицио Романо “рохибланкос” ще платят 35 млн. евро, а още 5 млн. са залегнали като клаузи.

Луукман се присъедини към Аталанта през лятото на 2022 година. За периода си в клуба той изигра 137 мача във всички турнири, в които отбеляза 55 гола и направи 27 асистенции.

През 2024 г. нигериецът спечели Лига Европа с тима от Бергамо и беше избран за най-добър африкански футболист, а освен това се нареди на 14-то място в класацията за „Златната топка“.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Потвърдено: сърдитият Роналдо няма да играе днес

Потвърдено: сърдитият Роналдо няма да играе днес

  • 2 фев 2026 | 16:11
  • 2200
  • 9
Адаши от Дания с опит в Бундеслигата са фаворити за нов треньор на Вердер

Адаши от Дания с опит в Бундеслигата са фаворити за нов треньор на Вердер

  • 2 фев 2026 | 16:10
  • 1261
  • 1
Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

  • 2 фев 2026 | 21:02
  • 82111
  • 16
Лацио приготви 30 милиона за италиански национал, но получи отказ от Интер

Лацио приготви 30 милиона за италиански национал, но получи отказ от Интер

  • 2 фев 2026 | 16:05
  • 1012
  • 0
Манчестър Сити праща Калвин Филипс в Чемпиъншип

Манчестър Сити праща Калвин Филипс в Чемпиъншип

  • 2 фев 2026 | 15:47
  • 1712
  • 0
Крило на Астън Вила ще стане съотборник на Росен Божинов в Пиза

Крило на Астън Вила ще стане съотборник на Росен Божинов в Пиза

  • 2 фев 2026 | 15:32
  • 988
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

  • 2 фев 2026 | 21:02
  • 82111
  • 16
Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

  • 2 фев 2026 | 15:50
  • 30904
  • 170
Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

  • 2 фев 2026 | 20:37
  • 4787
  • 20
Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

  • 2 фев 2026 | 15:13
  • 35638
  • 93
Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

  • 2 фев 2026 | 17:57
  • 9915
  • 9
Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

  • 2 фев 2026 | 16:01
  • 13343
  • 27