Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ливърпул постави антирекорд в Премиър лийг

Ливърпул постави антирекорд в Премиър лийг

  • 4 март 2026 | 03:15
  • 155
  • 0

Ливърпул допусна поражение с 1:2 от Уулвърхамптън в мач от 29-ия кръг на Премиър лийг, като загубата дойде след гол в четвъртата минута на добавеното време. Автор на победното попадение за „вълците“ стана Андре.

Това е петата загуба на Ливърпул през сезона, причинена от гол, допуснат след 90-ата минута. Нито един друг отбор в историята на Премиър лийг не е регистрирал подобно постижение в рамките на една кампания.

Ливърпул се изложи срещу последния
Ливърпул се изложи срещу последния

Предишните поражения на мърсисайдци след 90-ата минута през сезона дойдоха в мачовете срещу Манчестър Сити (1:2) в 25-ия кръг, Борнемут (2:3) в 23-тия кръг, Челси (1:2) в 7-ия кръг и Кристъл Палас (1:2) в 6-ия кръг.

След снощния двубой Ливърпул заема 5-о място в класирането с актив от 48 точки. Уулвърхамптън остава на последната, 20-а позиция с 16 точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

ФИФА пусна билети за плейофите за Мондиал 2026 на цена от едва 11 долара

ФИФА пусна билети за плейофите за Мондиал 2026 на цена от едва 11 долара

  • 3 март 2026 | 21:45
  • 1337
  • 2
Кристиано Роналдо ще пропусне предстоящите мачове на Ал-Насър

Кристиано Роналдо ще пропусне предстоящите мачове на Ал-Насър

  • 3 март 2026 | 21:39
  • 1758
  • 3
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 14105
  • 29
Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

  • 4 март 2026 | 00:03
  • 25150
  • 148
Постна продукция остави всичко да се реши между Комо и Интер на реванша в Милано

Постна продукция остави всичко да се реши между Комо и Интер на реванша в Милано

  • 3 март 2026 | 23:55
  • 7195
  • 1
Нова информация за трус в националния тим на Мароко

Нова информация за трус в националния тим на Мароко

  • 3 март 2026 | 20:37
  • 4653
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

  • 4 март 2026 | 00:03
  • 25150
  • 148
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 14105
  • 29
Постна продукция остави всичко да се реши между Комо и Интер на реванша в Милано

Постна продукция остави всичко да се реши между Комо и Интер на реванша в Милано

  • 3 март 2026 | 23:55
  • 7195
  • 1
Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

  • 3 март 2026 | 20:11
  • 17019
  • 16
Бразилска самба на "Колежа"

Бразилска самба на "Колежа"

  • 3 март 2026 | 20:24
  • 32134
  • 24
Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

  • 3 март 2026 | 17:54
  • 27611
  • 66