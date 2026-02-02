Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Край на сагата: Милан се отказа от Матета в последния момент

Край на сагата: Милан се отказа от Матета в последния момент

  • 2 фев 2026 | 16:37
  • 1197
  • 0

От Милан са се отказали в последния момент от намерението си да привлекат нападателя на Кристъл Палас Жан-Филип Матета, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Причината е, че медицинските прегледи на френския национал са показали притеснителни резултати, свързани с едното му коляно. Днес лекар от щаба на Милан е провел нови тестове с 28-годишния играч, но те са потвърдили тревогата на клуба. Така “росонерите” в крайна сметка няма да привлекат Матета, за когото щяха да платят 35 млн. евро, а също така му бяха предложил договор до 2026 година при заплата от 3,5 млн. евро на сезон. Не за първи път миланският гранд се отказва от нападател по подобен начин, след като през миналото лято трансферът на нападателя Виктор Бонифейс от Байер (Леверкузен) пропадна отново поради неуспешни медицински прегледи.

Все още не е ясно дали Ювентус ще направи нов опит за голмайстора на Кристъл Палас след отказаните оферти по-рано този месец, както и дали лондончани ще привлекат нападателя на Уулвърхамптън Йорген Странд Ларсен, който беше гласен за негов заместник.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Потвърдено: сърдитият Роналдо няма да играе днес

Потвърдено: сърдитият Роналдо няма да играе днес

  • 2 фев 2026 | 16:11
  • 646
  • 1
Адаши от Дания с опит в Бундеслигата са фаворити за нов треньор на Вердер

Адаши от Дания с опит в Бундеслигата са фаворити за нов треньор на Вердер

  • 2 фев 2026 | 16:10
  • 363
  • 0
Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 16:07
  • 52689
  • 12
Лацио приготви 30 милиона за италиански национал, но получи отказ от Интер

Лацио приготви 30 милиона за италиански национал, но получи отказ от Интер

  • 2 фев 2026 | 16:05
  • 408
  • 0
Манчестър Сити праща Калвин Филипс в Чемпиъншип

Манчестър Сити праща Калвин Филипс в Чемпиъншип

  • 2 фев 2026 | 15:47
  • 694
  • 0
Крило на Астън Вила ще стане съотборник на Росен Божинов в Пиза

Крило на Астън Вила ще стане съотборник на Росен Божинов в Пиза

  • 2 фев 2026 | 15:32
  • 480
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

  • 2 фев 2026 | 15:50
  • 10009
  • 42
Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

  • 2 фев 2026 | 15:13
  • 17477
  • 36
Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 16:07
  • 52689
  • 12
Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

  • 2 фев 2026 | 16:01
  • 2524
  • 12
Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

  • 2 фев 2026 | 10:53
  • 20717
  • 9
Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

  • 2 фев 2026 | 09:18
  • 22095
  • 12