Край на сагата: Милан се отказа от Матета в последния момент

От Милан са се отказали в последния момент от намерението си да привлекат нападателя на Кристъл Палас Жан-Филип Матета, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Причината е, че медицинските прегледи на френския национал са показали притеснителни резултати, свързани с едното му коляно. Днес лекар от щаба на Милан е провел нови тестове с 28-годишния играч, но те са потвърдили тревогата на клуба. Така “росонерите” в крайна сметка няма да привлекат Матета, за когото щяха да платят 35 млн. евро, а също така му бяха предложил договор до 2026 година при заплата от 3,5 млн. евро на сезон. Не за първи път миланският гранд се отказва от нападател по подобен начин, след като през миналото лято трансферът на нападателя Виктор Бонифейс от Байер (Леверкузен) пропадна отново поради неуспешни медицински прегледи.

Все още не е ясно дали Ювентус ще направи нов опит за голмайстора на Кристъл Палас след отказаните оферти по-рано този месец, както и дали лондончани ще привлекат нападателя на Уулвърхамптън Йорген Странд Ларсен, който беше гласен за негов заместник.

Снимки: Gettyimages