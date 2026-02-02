Популярни
  Шефовете на Гьозтепе подкрепиха Мъри: отказаха над 20 млн. евро, за да не развалят отбора

  2 фев 2026 | 15:06
Станимир Стоилов ще продължи да разчита в Гьозтепе на голмайстора на отбора този сезон Жуан, както и на други важни играчи. Интерес към бразилеца проявиха от Лил, като даже се спрягаше трансферна сума от 20 млн. евро. Според турската информационна агенция DHA обаче собствениците на клуба от Sport Republic са отказали да се разделят с нападателя сега. Те са предложили евентуални нови разговори да има след края на сезона.

Гьозтепе прави изключителен сезон в Турция и в тази връзка шефовете не искат да продават никого през зимата. По тази причина са били отхвърлени предложения и за други трима от футболистите на Мъри - Антъни Денис, Таха Алтъкардеш и Арда Куртулан.

Гьозтепе преследва класиране за евротурнирите, заради което собствениците са решени да не развалят отбора.

