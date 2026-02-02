Манчестър Сити праща Калвин Филипс в Чемпиъншип

Шефилд Юнайтед е напреднали преговори за привличането под наем на халфа на Манчестър Сити Калвин Филипс. Англичанинът, за когото "гражданите" платиха на Лийдс през лятото на 2022-ра 45 милиона паунда, е склонен да заиграе в Чемпиъншип в опита си да възроди своята кариера. Предишните сезони той бе преотстъпван последователно на Уест Хам и Ипсуич, но не впечатли с изявите си.
През настоящата кампания 30-годишният полузащитник записа едва седем минути за "гражданите" в двубоя срещу Хъдърсфийлд Таун за "Карабао Къп". Манчестър Сити ще продължи да плаща по-голямата част от заплатата на Филипс, докато той играе на "Брамал Лейн".
Шефилд Юнайтед, който през лятото привлече българския младежки национал Михаил Полендаков, в момента е на 17-о място в Чемпиъншип, но е на 11 точки от зоната на плейофите. Отборът значително подобри формата си, след като Крис Уайлдър застана начело на "остриетата".
Снимки: Imago