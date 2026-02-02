Манчестър Сити праща Калвин Филипс в Чемпиъншип

Шефилд Юнайтед е напреднали преговори за привличането под наем на халфа на Манчестър Сити Калвин Филипс. Англичанинът, за когото "гражданите" платиха на Лийдс през лятото на 2022-ра 45 милиона паунда, е склонен да заиграе в Чемпиъншип в опита си да възроди своята кариера. Предишните сезони той бе преотстъпван последователно на Уест Хам и Ипсуич, но не впечатли с изявите си.

През настоящата кампания 30-годишният полузащитник записа едва седем минути за "гражданите" в двубоя срещу Хъдърсфийлд Таун за "Карабао Къп". Манчестър Сити ще продължи да плаща по-голямата част от заплатата на Филипс, докато той играе на "Брамал Лейн".

Шефилд Юнайтед, който през лятото привлече българския младежки национал Михаил Полендаков, в момента е на 17-о място в Чемпиъншип, но е на 11 точки от зоната на плейофите. Отборът значително подобри формата си, след като Крис Уайлдър застана начело на "остриетата".

🚨🔴⚪️ Kalvin Phillips to Sheffield United, here we go! Loan deal until the end of the season from Man City.



No buy option clause included, club to club deal agreed right now.



All set for formal steps, as @mcgrathmike reported. pic.twitter.com/y6MGu6JwRR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2026

Следвай ни:

Снимки: Imago