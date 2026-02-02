Кристиано Роналдо не успя да попречи на трансфера на Бензема

Карим Бензема ще премине от Ал-Итихад в Ал-Хилал. 38-годишният французин отказа да играе повече за настоящия си отбор, след като се ядоса от финансовите условия в предложението за нов договор. Той имаше контракт до края на сезона и се обвързва с новия си клуб до лятото.

Бензема се съгласи да премине от шампиона в сребърния медалист и настоящ лидер в класирането. Трансферът обаче бе забавен от Министерството на спорта на Саудитска Арабия. Това се случи на фона на критиките на Кристиано Роналдо към управлението на местното първенство и липсата на инвестиции в неговия Ал-Насър от страна на Публичния инвестиционен фонд, който контролира трансферите в страната. Друга причина за недоволството на Кристиано бе възможността Бензема да подсили директния конкурент на Ал-Насър за титлата през този сезон.

🚨💣 BREAKING: Karim Benzema signs in as new Al Hilal player from Al Ittihad, HERE WE GO! 🔵🇸🇦



Former Ballon d’Or leaves Al Ittihad to join Inzaghi’s project at Al Hilal with immediate effect.



Benzema agreed on all terms tonight. 🇫🇷 pic.twitter.com/eJdcEteWHk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2026

Очевидно от спортното министерство на страната са преценили, че трябва да позволят трансфера, защото според Фабрицио Романо той вече е факт. Бензема е капитан на Ал-Хилал и има 54 гола в 83 мача. Той пристигна през лятото на 2023 г.