Наполи приключи пазара с крило от Спортинг

Италианският шампион Наполи обяви второто си и последно ново попълнение за зимния трансферен прозорец, а именно бразилеца Алисон Сантош, който пристига от Спортинг (Лисабон). Преди това неаполитанците купиха от Верона неговия сънародник - нападателя Джоване Нашименто.
Сегашната сделка пък е оформена като наем до лятото на стойност 3,5 млн. евро с опция за закупуване в размер на още 16,5 млн. Лявото крило успя да убеди Наполи да инвестира в него след само един полусезон нв Спортинг, който го купи през миналото лято от бразилския Витория за около 2 млн. евро. Оттогава насам 23-годишният футболист изигра 31 мача за лисабонския гранд, в които се отчете с три гола и три асистенции.
“Много съм щастлив да бъда тук. Това е чудесна възможност за мен и искам да се възползвам максимално от нея. Нямам търпение да преживея атмосферата на нашия стадион и да почувствам топлината на феновете на Наполи. Неапол е красив град, който ми хареса още от пръв поглед. Гледките тук са прекрасни”, заяви самият Сантош.